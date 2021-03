KBRI Manila Terima 4 WNI Korban Sandera Abu Sayyaf

Rabu, 24 Maret 2021 | 07:53 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / FMB

Manila, Beritasatu.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Manila menerima empat warga negara Indonesia (WNI) korban sandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Proses serah terima berlangsung Selasa (23/3/2021) pukul 16.30 waktu setempat di Camp Aquinaldo, Manila.

Keempat WNI tersebut seluruhnya laki-laki yaitu AK (30), AD (42), AR (26), dan KR (14). Mereka diterbangkan dengan menggunakan pesawat khusus militer Filipina dari Zamboanga ke Manila pada Minggu (21/3/2021).

"Panglima Armed Forces of the Phillippines, Letjen Cirilito Sobejana, didampingi oleh Letjen Guillermo Eleazar dari the Phillippines National Police kepada Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Manila, Widya Rahmanto sebagai wakil Pemerintah Indonesia," sebut siaran pers KBRI Manila yang diterima Beritasatu.com, Selasa malam (23/3/2021).

Letjen Sobejana menyampaikan bahwa keberhasilan penyelamatan ini dapat tercapai berkat bantuan dari Philippine National Police (PNP) serta pemerintah daerah di Sulu dan Tawi-Tawi.

"Ini menunjukan bahwa dengan upaya dan kerja sama yang baik, pemerintah dapat menanggulangi dan mencegah penyebaran terorisme," kata Sobejana.

Sementara itu, KUAI KBRI Manila Widya Rahmanto atas nama Pemerintah Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas usaha seluruh pihak yang terlibat. KUAI KBRI Manila juga memuji kerjasama yang baik antara Indonesia dan Filipina dalam upaya penyelamatan para WNI tersebut. Keberhasilan penyelamatan ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Indonesia dan Filipina.

AK, AD, dan AR diselamatkan oleh aparat keamanan Filipina pada Kamis (18/3/2021) di South Ubian, Tawi-Tawi, sedangkan KR diselamatkan pada Minggu (21/3/2021) di Pulau Kalupag.

Para sandera WNI tersebut terpisah di tengah laut saat kapal yang digunakan kelompok ASG untuk membawa sandera terbalik akibat gelombang laut saat menghindari pengejaran operasi gabungan aparat keamanan Filipina.

"Keempat WNI secara umum dalam kondisi sehat dan saat ini dalam penanganan KBRI Manila sambil menunggu proses persiapan kepulangan ke tanah air," sebut pernyataan KBRI Manila.

Dengan diselamatkannya keempat WNI tersebut, maka seluruh WNI korban sandera ASG yang tersisa telah berhasil dibebaskan.

Sumber: BeritaSatu.com