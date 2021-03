Akibat Kapal Kandas, Terusan Suez Merugi Rp 138 Triliun per Hari

Kamis, 25 Maret 2021 | 20:32 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Gambar handout satelit yang dirilis oleh Planet Labs Inc pada Rabu 24 Maret 2021, menunjukkan MV 'Ever Given' (Evergreen) milik Taiwan, kapal kontainer dengan panjang 400 meter dan lebar 59 meter, menghalangi semua lalu lintas di seberang jalur air Terusan Suez Mesir. (Foto: AFP/Planet Labs)

Suez, Beritasatu.com- Perhitungan di atas kertas menunjukkan ada kerugian sekitar US$ 9,6 miliar (Rp 138 triliun) akibat lalu lintas laut harian yang terhenti oleh MV Ever Given, kapal kontainer besar yang kandas di Terusan Suez.

Seperti dilaporkan Bloomberg, Kamis (25/3), angka tersebut didasarkan pada penilaian oleh Lloyd's List yang menunjukkan lalu lintas ke arah barat bernilai sekitar US$ 5,1 miliar (Rp 73,7 triliun) per hari dan lalu lintas ke arah timur sekitar US$ 4,5 miliar (Rp 65 triliun).

Jurnal industri mengakui bahwa ini adalah "perhitungan kasar". Ada sekitar 185 kapal yang menunggu untuk transit di jalur air, data yang dikumpulkan oleh Bloomberg menunjukkan, sementara Lloyd memperkirakan 165 kapal.

Sejauh ini, upaya oleh kapal tunda dan penggali untuk menyingkirkan Ever Given - kapal sepanjang 400 meter yang terjepit di kanal pada Selasa - telah gagal.

Menurut agen pengiriman Inchcape yang mengutip Otoritas Terusan Suez, upaya untuk mengapung kembali kapal telah ditangguhkan hingga Kamis (25/3) pagi di Mesir.

AP Moller-Maersk A / S, Mediterranean Shipping Co., Ocean Network Express Pte dan Yang Ming Marine Transport Corp memiliki kapal di kanal tersebut. Hal itu dikonfirmasi unit Intelijen Pasar Global S&P Panjiva, yang mengutip data VesselFinder.

Sekitar 50 kapal per hari menggunakan jalur air, dan pada 2019 kontainer menyumbang sekitar 53% dari tonase transit.

Menurut Analis Pengangkutan Senior Vortexa Arthur Richier, sekitar 13 juta barel minyak mentah di 10 kapal tanker dapat terpengaruh oleh gangguan tersebut. Dikatakan, ada juga sembilan kapal yang membawa produk minyak bumi bersih, bersama dengan biodiesel, duduk di luar Suez, menunggu kembalinya konvoi ke utara.

Sumber: BeritaSatu.com