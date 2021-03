Ever Given Kandas, Terusan Suez Macet dan Tarif Sewa Kapal Meroket

Jumat, 26 Maret 2021 | 21:45 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Posisi Ever Given, kapal berbendera Panama yang membawa kargo antara Asia dan Eropa, kandas di Terusan Suez. (Foto: Istimewa)

Suez, Beritasatu.com - Ever Given, kapal berbendera Panama yang membawa kargo antara Asia dan Eropa, kandas pada Selasa di Terusan Suez, kanal sempit buatan manusia yang memisahkan benua Afrika dari Semenanjung Sinai.

Gambar menunjukkan haluan kapal menyentuh dinding timur, sementara buritannya tampak bersandar di dinding barat - sebuah peristiwa luar biasa yang menurut para ahli belum pernah terjadi sebelumnya dalam 150 tahun sejarah kanal.

Rute perdagangan utama ini sangat sempit - kurang dari 205 meter di beberapa tempat - dan bisa sulit dinavigasi. Pekerjaan untuk mengapungkan kembali kapal kontainer raksasa - dan memungkinkan perjalanan untuk kapal angkutan yang mengangkut hampir US$10 miliar komoditas dan barang konsumen berlanjut tanpa hasil pada hari Kamis di Mesir.

Ever Given, dibangun pada 2018 dengan panjang 440 meter dan lebar 59 meter, merupakan salah satu kapal kargo terbesar di dunia. Kapal tersebut dapat membawa 20.388 kontainer sekaligus. Sebelumnya kapal berada di pelabuhan di Tiongkok sebelum menuju Rotterdam di Belanda.

Dengan kanal yang berpotensi tidak beroperasi selama berminggu-minggu, pengirim sekarang mempertimbangkan biaya untuk mengubah rute kapal mereka mengitari Afrika. Ini bukan keputusan yang mudah. Berlayar melewati Cape of Good Hope menambah 16 hari perjalanan atau lebih dari dua kali lipat waktu biasanya untuk beberapa rute dan akan menyebabkan keterbatasan dalam pasokan kapal.

“Kerugian akibat kemacetan di Terusan Suez bisa mencapai US$3 miliar per hari," ujar Sal Mercogliano, mantan pelaut dan profesor sejarah di Universitas Campbell North Carolina, dalam wawancara dengan BBC World Service, Kamis (25/03).

Sekitar 12% perdagangan di dunia melewati Terusan Suez, yang menghubungkan Mediterania ke Laut Merah dan menyediakan jalur laut terpendek antara Asia dan Eropa.

Ever Given kandas pada hari Selasa, memblokir minyak dan barang senilai $ 10 miliar yang berlayar melalui jalur tersebut pada hari-hari biasa. Akibatnya, semua biaya pun membengkak.

• Biaya untuk mengirimkan peti kemas sepanjang 40 kaki dari Tiongkok ke Eropa telah meningkat menjadi sekitar $ 8.000, hampir empat kali lipat dari tahun lalu.

• Kapal tanker LR2, yang biasanya membawa 700.000 barel produk minyak, sekarang mendapatkan tarif sewa sekitar $ 17.300 per hari, naik 57% pada 24 Maret sejak 17 Maret.

• Caterpillar Inc, produsen mesin terbesar di AS dan salah satu yang terbesar di dunia, menghadapi penundaan pengiriman karena penyumbatan Terusan Suez dan bahkan mempertimbangkan pengangkutan udara jika perlu.

Setiap hari, sekitar 600.000 barel minyak mentah mengalir dari Timur Tengah ke Eropa dan AS melalui kanal, sementara volume dari Cekungan Atlantik ke Asia berjumlah total sekitar 850.000 barel per hari, menurut Anoop Singh, kepala Penelitian Kapal Tanker East of Suez di Braemar ACM Shipbroking Pte.

Selain itu, 400.000 barel Naphtha mengalir dari barat ke timur melalui jalur air setiap hari, sementara 300.000 barel produk kilang tengah menuju ke arah sebaliknya. Ini berarti lebih dari 2.000.000 barel minyak dan produk per hari tidak dapat diangkut melalui Terusan Suez dan harus mengelilingi Afrika yang akan membutuhkan banyak kapal tanker tambahan.

Mungkin satu-satunya solusi adalah mengambil sebagian dari 20.000 kontainer yang saat ini berada di atas kapal Ever Given dan mengurangi beban 220.000 ton. Namun hal itu tidak sesederhana itu.

“Sebenarnya sangat sulit untuk menurunkan kotak,” jelas Mercogliano. “Tidak banyak pelabuhan yang bisa Anda tuju di mana derek bisa mencapainya dan hampir tidak mungkin menemukan derek apung untuk dibawa masuk untuk mencapai kontainer di atas Ever Given."

"Ini mungkin bisa memakan waktu berminggu-minggu, tergantung situasinya," ujar CEO Boskalis, Peter Berdowski, yang ditugaskan untuk membebaskan kapal kontainer Ever Given dari kanal Suez, Kamis, 25 Maret 2021.

Namun saat ini situasi sudah menunjukkan darurat. Menurut data Bloomberg, 238 kapal sedang mengantre pada Kamis. Angka tersebut meningkat dari 186 di hari Rabu. Ever Given belum bergerak dan operasi untuk mengapung kembali masih berlangsung pada sore hari, menurut Inchcape Shipping Services.

Skenario kasus terburuk adalah untuk mencoba mendorong Ever Given dan kapal pun akan retak. Risikonya tidak cuma bahan bakar tumpah, tetapi mungkin juga kehilangan kapal.

Hal itu akan membutuhkan operasi penyelamatan besar-besaran untuk memindahkan kapal ke luar, dan kanal akan ditutup selama berbulan-bulan.

“Jika solusi membutuhkan waktu beberapa hari lagi, kami dapat melihat efek pada tarif spot yang berlangsung selama beberapa minggu. Meningkatnya penundaan dan mengambil rute alternatif akan meningkatkan permintaan pengiriman," Gonzalo De Arteaga, kepala intelijen pasar LNG di Fearnleys AS.

“Situasi mulai membuat beberapa orang panik,” kata Michael Piza, wakil presiden pengembangan bisnis perusahaan untuk Apex Logistics International, yang menjadi perantara kargo melalui udara, kapal, dan truk. “Kami akan benar-benar merasakan dampak penuhnya di sini dalam tujuh hingga 10 hari ke depan.”

