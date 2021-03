Vaksinasi Covid-19 Sudah Dilakukan 138 Negara, Cile Tercepat

Sabtu, 27 Maret 2021 | 07:04 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Gambar ini diambil pada 21 Maret 2021, di pusat vaksinasi Beograd di Beograd, Serbia, menunjukkan botol-botol vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh (dari kiri) Oxford-Astrazeneca (Covishield India), Pfizer Inc. dan BioNTech SE, Sputnik V, dan Sinopharm Group Co. (Foto: AFP)

Oxford, Beritasatu.com- Setidaknya 138 negara telah mulai memvaksinasi rakyatnya terhadap Covid-19. Saat ini, Cile bergerak pada laju per kapita tercepat di antara negara-negara dengan populasi setidaknya 1 juta orang.

Seperti dilaporkan Reuters, Jumat 926/30, Cile telah memberikan rata-rata harian 1.299 dosis per 100.000 orang dalam tujuh hari terakhir. Data itu muncul dari analisis Reuters terhadap data vaksinasi yang dikumpulkan oleh Our World in Data dari Universitas Oxford.

Umumnya, negara yang lebih kaya dan lebih maju memiliki akses yang lebih baik ke vaksin karena memiliki infrastruktur perawatan kesehatan yang lebih efisien untuk memproduksi, memperoleh, dan mengelola dosis.

BACA JUGA Cile Mulai Vaksinasi Massal Covid-19

Menurut analisis data Reuters, sekitar 62% orang yang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin berasal dari negara berpenghasilan tinggi dan setidaknya 60% berasal dari Eropa dan Amerika Utara.

Yang dikecualikan dari penghitungan Reuters adalah negara-negara yang hanya melaporkan dosis total tanpa menyebutkan jumlah orang yang divaksinasi.

Kebanyakan vaksin Covid-19 membutuhkan dua dosis, seperti yang dikembangkan oleh Astrazeneca, Moderna dan Pfizer / BioNtech. Vaksin yang dikembangkan oleh Johnson & Johnson hanya membutuhkan satu dosis.

Sumber: BeritaSatu.com