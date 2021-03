Jelang KTT Iklim Global, Biden Undang Rusia dan Tiongkok

Sabtu, 27 Maret 2021 | 13:31 WIB

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berbicara saat KTT Aksi Iklim 2019 di Aula Majelis Umum PBB, New York, AS, Senin (23/9/2019). (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengundang Presiden Rusia Vladimmir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk konferensi tingkat tinggi Iklim Global pada 22 dan 23 April mendatang.

Seperti dilaporkan AP, Sabtu (27/3), Putin dan Xi termasuk tamu undangan untuk konferensi iklim besar. Konferensi ini diharapkan AS akan membantu membentuk, mempercepat dan memperdalam upaya global untuk mengurangi kerusakan iklim. polusi bahan bakar fosil.

Pejabat mengatakan Biden berupaya menghidupkan kembali forum ekonomi utama dunia tentang iklim yang juga pernah diselenggarakan AS.

Menjadi tuan rumah KTT tersebut akan memenuhi janji kampanye dan perintah eksekutif oleh Biden. Pemerintah sedang mengatur waktu acara yang akan diumumkan bersama dengan target AS yang jauh lebih keras untuk membenahi ekonomi AS. Hingga kini, AS bertekad mengurangi emisi dari batu bara, gas alam, dan minyak secara tajam.

Sesi ini akan menguji janji Biden untuk menjadikan perubahan iklim sebagai prioritas di antara masalah politik, ekonomi, kebijakan, dan pandemi yang bersaing.

Seorang pejabat pemerintah mengatakan pemerintahan Biden sengaja mengajak di luar mitra internasionalnya untuk pembicaraan itu.

"Ini adalah daftar pemain kunci dan ini tentang melakukan beberapa percakapan sulit dan percakapan penting. Mengingat betapa pentingnya masalah ini bagi seluruh dunia, kami harus bersedia membicarakannya dan kami harus bersedia membicarakannya di tingkat atas,” kata pejabat itu, berbicara dengan syarat anonim untuk membahas rencana AS untuk acara tersebut.

Pemerintahan Biden berharap panggung yang disediakan oleh KTT iklim Hari Bumi bulan depan, direncanakan semuanya virtual karena Covid-19 dan semua dapat dilihat secara publik di streaming langsung, termasuk percakapan terobosan.

KTT Iklim akan mendorong para pemimpin internasional lainnya untuk menggunakannya sebagai platform untuk mengumumkan target emisi negara sendiri yang lebih keras atau komitmen lainnya, menjelang pembicaraan iklim global PBB bulan November di Glasgow.

