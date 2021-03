Ini Harga Vaksin Covid-19 Ilegal di Dark Web

Minggu, 28 Maret 2021 | 10:08 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kartu vaksin Covid-19 palsu dan aneka vaksin yang diklaim sebagai vaksin Covid-19 dijual di dark web atau bagian internet yang rawan perdagangan gelap dan transaksi ilegal.

Menurut peneliti di perusahaan keamanan siber Check Point Software, mereka menemukan penjualan vaksin Covid-19 dari berbagai merek seperti Astrazeneca dan Johnson & Johnson yang dibanderol hingga harga US$ 1.000 per dosis (Rp 14,4 juta). Sementara sertifikat atau kartu vaksin dijual dengan harga US$ 200 masing-masing.

Menurut Check Point, tidak dapat dipastikan bahwa vaksin yang dijual adalah vaksin asli, tetapi dari gambar kemasan dan sertifikasi medis, vaksin-vaksin tersebut "tampak asli". Menurut laporan Check Point, iklan vaksin di dark web naik 300% dalam tiga bulan terakhir.

Kartu-kartu vaksin dengan logo Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS juga dijual oleh pedagang gelap kepada orang-orang yang akan berpergian dengan pesawat, melintasi perbatasan, melamar kerja, atau aktivitas lain yang membutuhkan bukti sudah melakukan vaksinasi.

Menurut Check Point, pedagang ilegal mampu membuat kartu vaksin hingga puluhan ribu, tergantung permintaan. Mereka juga menjual hasil tes "negatif" Covid-19 seharga US$ 25.

Michela Manting, analis dari ABI Research, mengatakan pasar ilegal kartu vaksin adalah konsekuensi dari terbatasanya akses terhadap vaksin dan orang-orang yang semakin lelah dengan pembatasan. "Jika ada peluang untuk mendapatkan paspor palsu, maka orang-orang akan memanfaatkannya dan ini menciptakan pasar."

Pemerintahan di seluruh dunia memperingatkan warga jangan mengunggah foto bukti vaksinasi mereka ke media sosial supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang tak bertanggung jawab.

Sumber: CNN