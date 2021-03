Demonstran AS Gelar Unjuk Rasa Nasional Tolak Kekerasan Anti-Asia

Minggu, 28 Maret 2021 | 16:05 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

New York, Beritasatu.com- Ratusan demonstran berkumpul di wilayah Queens, New York, Amerika Serikat, (AS) Sabtu (27/3) untuk menuntut diakhirinya kekerasan anti-Asia.

Seperti dilaporkan AFP, aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari aksi hari nasional menyusul penembakan massal yang mematikan di spa milik Asia di Atlanta.

Penyelenggara mengadakan aksi unjuk rasa di sekitar 60 kota AS termasuk metropolis Georgia bersama dengan San Francisco, Los Angeles, Chicago, Detroit, dan Portland.

"Kami sudah satu tahun memasuki pandemi ini dan kekerasan anti-Asia semakin meningkat," kata Judi Chang, perwakilan dari koalisi ANSWER anti-perang dan anti-rasisme di balik demonstrasi tersebut.

Seperti banyak penyelenggara, Chang mengaitkan lonjakan sentimen anti-Asia dengan retorika politik yang menjadikan Tiongkok sebagai ancaman.

"Setiap orang yang saya kenal adalah orang Asia telah menjadi korban kekerasan atau pelecehan, penyerangan. Kami diludahi, kami dimarahi. Kami ditatap, orang-orang menjauh saat kami datang," katanya kepada AFP di New York.

Teror senjata 16 Maret menewaskan delapan orang, termasuk enam wanita keturunan Asia. Serangan itu memicu kekhawatiran dan kesedihan secara nasional bersama dengan ketakutan atas meningkatnya kejahatan rasial era pandemi.

"Berhentilah Menghina Tiongkok dan Rakyat Tiongkok!" baca beberapa poster yang dipasang oleh para demonstran di Atlanta, sementara poster yang lain terpampang dengan pesan seperti "Katakan Tidak pada Teror Rasis Anti-Asia!"

