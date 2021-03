Jepang Janjikan Bantuan Cold Chain Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Senilai Rp 52,6 Miliar

Selasa, 30 Maret 2021 | 07:00 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / BW

Tokyo, Beritasatu.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Motegi Toshimitsu dalam pertemuan dengan Menlu Retno Marsudi di Tokyo, Senin (29/3/2021), menyampaikan rencana bantuan pemerintah Jepang untuk pengadaan rantai dingin (cold chain) vaksin Covid-19 senilai 400 juta yen (Rp 52,6 milar). Menlu retno menyampaikan rasa terima kasih atas janji bantuan tersebut.

“Kedua menlu juga sepakat tentang perlunya pendistribusian vaksin ke seluruh dunia secara adil untuk mengakhiri wabah Covid-19,” sebut siaran pers dari Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang di Jakarta yang diterima Beritasatu.com, Senin malam.

Baik Motegi maupun Retno sepakat akan pentingnya melanjutkan kerja sama internasional dalam penanganan Covid-19.

Menlu Motegi mengatakan sangatlah penting untuk merealisasikan perekonomian yang tangguh terhadap krisis dengan mendukung rantai pasokan (supply chain) yang multi-tier demi membangkitkan ekonomi yang merosot karena wabah Covid-19. Terkait hal itu, ujar Motegi, Jepang sudah memberikan bantuan terhadap perusahaan Jepang untuk memperbanyak basis produksinya.

“Menlu Motegi juga menyampaikan keinginannya untuk tetap berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pembangunan SDM di Indonesia dan Menlu Retno menyambut baik atas pernyataan tersebut,” tambah pernyataan pers Kedubes Jepang di Jakarta.

Kerja Sama

Lewat pertemuan itu, Menlu Motegi juga menyinggung tentang kemungkinan pemberian pinjaman senilai 70 milyar yen (Rp 9,2 triliun) untuk penataan Pelabuhan Patimban. Diharapkan, Pelabuhan Patimban akan meningkatkan konektivitas melalui kerja sama infrastruktur demi merealisasikan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Menlu Retno kembali menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama Jepang dan sekaligus mengutarakan keinginannya untuk memperkokoh kerja sama di bidang infrastruktur dengan Jepang.

Kedua menlu telah bertukar pendapat tentang situasi regional secara terbuka dari sudut pandang kebijakan diplomatik menjelang pertemuan tingkat menlu dan menteri pertahanan Jepang-Indonesia (2+2) yang digelar pada Selasa (30/3/2021).

Pertemuan antara Menlu Motegi dan Menlu Retno, yang sedang berunjung ke Jepang, diadakan selama 75 menit mulai pukul 15.35 WIB. Menlu Retno juga akan menyampaikan pernyataan pers secara virtual kepada media di Tanah Air terkait kunjungannya ke Tokyo pada Selasa sore.

