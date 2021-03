Nike Gugat Pembuat “Sepatu Setan” Berisi Darah Manusia

Selasa, 30 Maret 2021 | 13:31 WIB

Oleh : Heru Andriyanto / HA

Beritasatu.com – Produsen apparel olahraga Nike mengajukan gugatan ke sebuah organisasi kolektor benda seni di Brooklyn yang memodifikasi salah satu model sepatunya dengan menggunakan darah manusia dan diberi label baru “sepatu setan”.

Organisasi tersebut, MSCHF, bekerja sama dengan penyanyi rap Lil Nas X untuk memproduksi 666 pasang sepatu dimaksud, angka yang diasosiasikan dengan setan.

Harga per pasang $1.018, juga disesuaikan dengan kutipan ayat di Alkitab, Lukas 10:18 yang berbunyi: “Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit.”

Sepatu tersebut dimodifikasi dari Nike Air Max 97 dengan tambahan salib, pentagram dan tulisan "Luke 10:18".

Pada bantalan sol yang berwarna merah diisi dengan tinta dan -- menurut pembuatnya -- setetes darah manusia yang disumbangkan oleh para anggota organisasi.

Menurut MSCHF, 666 pasang sepatu itu ludes kurang dari satu menit.

Nike mengatakan tindakan itu merupakan pelanggaran merek dagang.

Sepatu hitam-merah itu diluncurkan Senin (29/3/2021) kemarin bertepatan dengan peluncuran lagu teranyar Lil Nas X berjudul Montero (Call Me By Your Name).

Lagu tersebut tayang perdana di YouTube Jumat lalu.

Dalam klip video, si rapper digambarkan meluncur turun dengan tiang dari surga ke neraka dengan memakai sepasang sepatu tersebut.

Dalam gugatannya yang dilayangkan melalui Pengadilan Negeri di Wilayah Timur New York, Nike mengatakan tidak menyetujui atau mendukung modifikasi “sepatu setan”.

Nike memohon pengadilan untuk menghentikan penjualan sepatu dimaksud oleh MSCHF dan mencegah kelompok itu menggunakan logo dan merek dagangnya.

"MSCHF dan Sepatu Setan yang tidak berizin berpotensi menyebabkan kebingungan dan dilusi dan juga bisa menimbulkan anggapan keliru bahwa ada kaitan antara produk-produk MSCHF dengan Nike," bunyi gugatan tersebut.

"Faktanya, sudah ada bukti kebingungan dan dilusi nyata yang terjadi di pasar, termasuk munculnya seruan untuk memboikot Nike karena peluncuran Sepatu Setan, didasarkan pada keyakinan keliru bahwa Nike telah mendukung atau menyetujui produk ini,” demikian disebutkan.

Sejumlah pemuka agama dan politisi konservatif, termasuk Gubernur Dakota Selatan Kristi Noem, mengecam Lil Nas X dan MSCHF terkait sepatu kontroversial ini.

Sumber: BBC