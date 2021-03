MPR Minta KBRI Lindungi WNI di AS di Tengah Meningkatnya Kekerasan Rasial

Selasa, 30 Maret 2021 | 19:05 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Para pengunjuk rasa memegang poster saat rapat umum untuk menunjukkan solidaritas dengan Asia-Amerika di Embarcadero Plaza, San Francisco, California, AS, pada Jumat 26 Maret 2021. (Foto: AFP/Getty Images)

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan rasa prihatin terhadap meningkatnya tindak kekerasan, diskriminasi, dan ujaran kebencian bermotif rasis terhadap masyarakat Asia yang ada di Amerika Serikat (AS).

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu meminta Duta Besar Indonesia yang merupakan perwakilan pemerintah RI, untuk memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada atau tinggal di AS.

"Apabila menjadi korban kekerasan, kami harap WNI kita segera meminta bantuan warga di sekitar tempat kejadian dan segera laporkan kepada Perwakilan RI terdekat guna mendapatkan bantuan dan perlindungan," kata Bamsoet, Selasa (30/3/2021).

MPR juga mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) menjamin keselamatan dan keamanan WNI di AS. Mengingat perlindungan tersebut adalah salah satu tugas perwakilan diplomatik RI. Publik di Tanah Air harus bisa mendapatkan update data dan upaya memastikan WNI yang berada di AS dalam keadaan aman dan memperoleh perlindungan yang maksima, baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah AS.

"Kami mengimbau masyarakat Indonesia di AS untuk mengambil langkah-langkah preemptive, preventif serta berani mengambil aksi ketika dihadapkan dengan tindak kekerasan atau pidana," pungkas Bamsoet.

Untuk diketahui, sejumlah media massa sudah melaporkan adanya dua orang WNI di Philadelphia, AS, yang disebut telah menjadi korban pengeroyokan oleh lima orang tak dikenal. WNI tersebut dikeroyok di sebuah stasiun kereta api, dan diduga berbasis rasisme. Sebelum itu, dilaporkan juga bahwa enam orang wanita keturunan Asia menjadi korban penembakan dan pembunuhan oleh warga AS di Atlanta. Hal ini menjadi pemicu protes terhadap meningkatnya kekerasan rasial terhadap warga Asia di AS.

