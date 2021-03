Survei: Para Ekonom Ingin Tindakan Drastis untuk Perubahan Iklim

Rabu, 31 Maret 2021 | 12:55 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

New York, Beritasatu.com- Para ekonom menginginkan tindakan drastis untuk menghentikan perubahan iklim. Dua pertiga responden mengatakan manfaat ekonomi dari emisi nol-bersih pada tahun 2050 akan lebih besar daripada biaya untuk mencapainya.

Seperti dilaporkan Reuters, survei yang diterbitkan Selasa (30/3) menyebut kegagalan melakukan tindakan drastis dapat merugikan dunia sekitar US$ 1,7 triliun per tahun pada pertengahan dekade ini. Bahkan risiko itu meningkat menjadi sekitar US$ 30 triliun per tahun pada tahun 2075.

Survei ini menggunakan responden 738 ekonom dari seluruh dunia yang dikontak oleh Institut Integritas Kebijakan Universitas New York.

“Orang-orang bercanda tentang bagaimana ekonom tidak dapat menyetujui banyak hal. Tapi kami tampaknya menemukan tingkat konsensus yang cukup kuat” tentang pentingnya ekonomi dari aksi iklim,” kata Derek Sylvan, direktur strategi institut dan salah satu penulis survei.

Tiga perempat responden sangat setuju bahwa tindakan drastis harus segera diambil. Jumlah itu naik dibandingkan dengan hanya setengah dari ekonom yang disurvei oleh lembaga yang sama pada tahun 2015.

BACA JUGA Studi: Pemanasan Global Bisa Pangkas Peringkat Kredit 60 Negara

Untuk pertanyaan lain tentang mencapai emisi nol-bersih pada tahun 2050, dua pertiga mengatakan biaya investasi untuk mencapai tujuan global itu akan sebanding dengan manfaat ekonomi. Biaya investasi itu akan mencakup pencegahan bencana alam, melestarikan infrastruktur dan aset pesisir, serta melindungi pasokan makanan.

Untuk menghindari bencana perubahan iklim, para ilmuwan mengatakan dunia perlu mencapai emisi nol-bersih pada tahun 2050 - yang berarti orang tidak menambahkan lebih banyak emisi ke atmosfer daripada menghilangkannya.

Sylvan mengatakan bahwa dia terkejut karena begitu banyak yang melihat aksi net-zero sebagai "diinginkan secara ekonomi, bahkan pada garis waktu yang cukup singkat yang sedang kita bicarakan".

Sebagian besar ekonom iklim internasional yang ditanyai untuk survei pada bulan Februari mengatakan bahwa mereka menjadi lebih khawatir tentang perubahan iklim selama lima tahun terakhir.

BACA JUGA Presiden AS Tingkatkan Potensi Energi Angin Lepas Pantai

Alasan paling umum yang mereka berikan adalah eskalasi peristiwa cuaca ekstrem baru-baru ini, yang mencakup kebakaran hutan dan gelombang panas terkait iklim.

Menurut Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana, dunia mengalami lebih dari 7.300 bencana alam besar antara tahun 2000 dan 2019, yang menewaskan sekitar 1,2 juta orang dan menyebabkan kerugian US$ 3 triliun.

Data itu menunjukan perubahan signifikan jika dibandingkan dengan sekitar 4.200 bencana, yang menyebabkan 1,19 juta orang tewas dan US$ 1,6 triliun kerugian selama 20 tahun sebelumnya.

“Beberapa tempat lebih terbuka, dan tingkat pendapatan saat ini sangat berarti,” kata Michael Greenstone, ekonom di Universitas Chicago dan direktur Institut Kebijakan Energi di Chicago.

Sumber: BeritaSatu.com