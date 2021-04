Ambisi Kalahkan Tiongkok, Joe Biden Umumkan Rencana Pembangunan Infrastruktur

Kamis, 1 April 2021 | 11:06 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan rencana infrastruktur senilai US$ 2 triliun (Rp 28.932 triliun), Rabu (31/3). Seperti dilaporkan VOA, menurut Gedung Putih, rencana ini dapat menata ulang dan membangun kembali ekonomi baru AS untuk bisa mengalahkan Tiongkok.

Gedung Putih sebelumnya menyampaikan rencana perbaikan 32.000 kilometer jalan raya, 10 jembatan yang signifikan bagi ekonomi dan 10.000 jembatan ukuran menengah, menyingkirkan pipa mengandung timbal berbahaya dalam saluran air, dan secara signifikan meningkatkan jaringan listrik, internet dan sistem transportasi.

Biden mengumumkan rencana itu di kota industri besar wilayah timur, Pittsburgh, negara bagian yang menjadi ajang pertempuran politik, Pennsylvania, yang dimenangkannya dalam pemilu November lalu, serta membuka jalan menuju empat tahun masa jabatannya sebagai presiden.

“Amerika Serikat merupakan negara terkaya di dunia, namun menempati peringkat ke-13 dalam hal kualitas infrastruktur secara keseluruhan,” kata Gedung Putih.

Setelah berhasil mendapat persetujuan Kongres terkait dana bantuan virus corona senilai US$ 1,9 triliun, walau hanya mengandalkan kekuatan suara anggota kongres dari Demokrat dengan oposisi sepenuhnya dari Partai Republik, Biden mempertegas tujuan legislatif selanjutnya dari pemerintahannya, yakni langkah perbaikan infrastruktur.

“Setelah puluhan tahun mengabaikan investasi pada jalan, jembatan, dan sistem saluran air kita, sarana-sarana tersebut mengalami keterpurukan. Jaringan listrik menjadi rentan akibat ancaman pemadaman listrik besar-besaran. Terlalu banyak masyarakat tidak memiliki akses ke internet berkecepatan tinggi dengan harga terjangkau dan perumahan yang berkualitas,” tambah Gedung Putih.

Sumber: BeritaSatu.com