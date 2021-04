Prabowo dan Menhan AS Bahas Rencana Latihan Militer Garuda Shield

Kamis, 1 April 2021 | 20:46 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / LES

Jakarta, Beritasatu.com –Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd J Austin III lewat telepon, Rabu (31/3/2021). Dalam pembicaraan itu, kedua menteri menyoroti latihan utama antar-angkatan darat, Garuda Shield, yang dijadwalkan pada Agustus.

“Garuda Shield sebagai peluang untuk membangun interoperabilitas yang lebih besar antara angkatan bersenjata AS dan Indonesia,” demikian pernyataan dari Juru Bicara Pentagon AS John Kirby lewat siaran pers dari Kedutaan Besar AS di Jakarta yang diterima Beritasatu.com, Kamis (1/4/2021).

Dalam pembicaraan itu, Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat atas pengangkatan Menhan Austin.

“Menhan Austin menyampaikan belasungkawa atas serangan teroris yang baru-baru ini terjadi di Makassar dan Jakarta,” kata Kirby.

Menhan Austin dan Menhan Prabowo juga mendiskusikan kondisi keamanan di kawasan, termasuk situasi yang menantang di Laut China Selatan, serta kerja sama bilateral dalam bidang pertahanan. Menhan Austin menegaskan pentingnya pengembangan lebih lanjut hubungan pertahanan bilateral kedua negara.

