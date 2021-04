Setelah Dibuka Kembali, Terusan Suez Sudah Dilintasi 194 Kapal

Jumat, 2 April 2021 | 09:07 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Kapal tunda menarik kapal kontainer MV Ever Given berbendera Panama setelah sepenuhnya terlepas dari tepian Terusan Suez, pada Senin 29 Maret 2021. (Foto: AFP/Otoritas Kanal Suez)

Kairo, Beritasatu.com- Sejumlah 194 kapal telah melintasi Terusan Suez sejak dibuka kembali. Seperti dilaporkan Ahram Online, sejumlah 87 kapal sudah menyeberang pada Kamis (1/4).

Mesir menyatakan akan mengupayakan lebih dari US$ 1 miliar (Rp 14,46 triliun) sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul dari pemblokiran Terusan Suez serta biaya pengapungan kembali kapal MV Ever Given yang menghalangi jalur.

Pada Kamis (1/4), Otoritas Terusan Suez (SCA) mengumumkan 87 kapal dengan tonase bersih 5,6 juta ton akan melintasi Terusan Suez Mesir di kedua arah. Otoritas mendorong kelancaran antrean yang disebabkan penyumbatan kanal oleh kapal kontainer raksasa Ever Given, selama enam hari.

Ketua SCA Osama Rabie mengatakan bahwa sekitar 194 kapal dengan tonase bersih 12 juta telah melintasi kanal sejak dibuka kembali pada Senin malam dan hingga Rabu.

Ever Given dengan sepanjang 400 meter, membelok keluar jalur dan kandas secara diagonal saat melewati jalur perdagangan internasional pada 23 Maret. Kapal tersebut sedang dalam perjalanan dari Tiongkok ke kota pelabuhan Rotterdam di Belanda.

Kapal raksasa Ever Given, yang terjepit menyamping di seberang perairan selama enam hari, menyebabkan sekitar 422 kapal antre di jalur air atau berlabuh menunggu transit melalui kanal, yang dilalui sekitar 12% dari semua perdagangan dunia.

SCA juga akan meminta penggantian biaya penggunaan kapal keruk dan kapal tunda dalam proses pengapungan kembali kapal MV Ever Given.

Sumber: BeritaSatu.com