Untuk Kompensasi Korban Terorisme, Sudan Bayar Rp 5,13 Triliun ke AS

Jumat, 2 April 2021 | 10:57 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Khartoum, Beritasatu.com- Sudan membayar US$ 355 juta (Rp 5,13 triliun) kepada Amerika Serikat (AS) sebagai kompensasi bagi para korban serangan terorisme. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Khartoum memberikan dana tersebut sebagai bagian dari perjanjian yang menghapus negara itu dari daftar negara sponsor terorisme AS.

“Kompensasi itu juga sebagai bagian dari perjanjian yang menghapus Sudan dari daftar negara sponsor terorisme Washington - juga dikenal sebagai daftar hitam teror,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Pemerintah transisi Khartoum yang didukung sipil menyediakan dana bagi para penyintas dan keluarga korban dari serangan termasuk pemboman kedutaan besar AS di Kenya dan Tanzania tahun 1998 oleh al-Qaeda. Pemerintah didukung oleh pemimpin Sudan saat itu, Omar al-Bashir yang digulingkan pada April 2019.

"Kami berharap ini membantu mereka menemukan beberapa penyelesaian untuk tragedi mengerikan yang terjadi. Dengan proses yang menantang ini di belakang kami, hubungan AS-Sudan dapat memulai babak baru," kata Blinken seraya merujuk pada keluarga para korban di AS.

Sudan menyetujui paket itu tahun lalu karena berusaha keras untuk membebaskan diri dari penetapan tersebut, yang sangat menghambat investasi di negara yang masih bergulat dengan kerusuhan dan kondisi ekonomi yang sulit.

"Kami berharap dapat memperluas hubungan bilateral kami dan melanjutkan dukungan kami untuk upaya pemerintah transisi yang dipimpin sipil untuk memberikan kebebasan, perdamaian dan keadilan kepada rakyat Sudan," tambahnya.

Tahun 2020, mantan presiden Donald Trump setuju untuk menghapus Sudan tetapi hanya setelah mendapatkan kesepakatan oleh Sudan untuk mengakui Israel, sekutu AS.

Penghapusan daftar tersebut diterima dengan baik secara luas di Washington, meskipun beberapa mengatakan bahwa hal itu secara tidak adil berfokus pada para korban AS dan tidak memberikan kompensasi yang sama kepada orang-orang Afrika yang merupakan sebagian besar korban tewas dalam pemboman tahun 1998.

Kompensasi juga akan mencakup serangan tahun 2000 oleh al-Qaeda di USS Cole di lepas pantai Yaman dan pembunuhan pekerja pembangunan AS John Granville di Khartoum pada tahun 2008.

Beberapa legislator juga mendesak Sudan untuk membayar kompensasi kepada para korban serangan 11 September 2001 di AS.

