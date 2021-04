Republik akan Melawan Rencana Biden

Sabtu, 3 April 2021 | 10:03 WIB

Layar laptop menampilkan Presiden AS Joe Biden berbicara selama konferensi pers di Washington, D.C, Kamis 25 Maret 2021 dalam siaran langsung yang disediakan oleh Fox News. (Foto: Xinhua)

Washington, Beritasatu.com - Pemimpin Minoritas Senat Amerika Serikat (AS) Mitch McConnell dari Partai Republik mengatakan dirinya akan melawan setiap langkah Partai Demokrat, atas rencana infrastruktur Presiden AS Joe Biden senilai US$ 2 triliun. Ini menjadi rintangan bagi partai presiden karena hanya memiliki mayoritas tipis di ruangan itu.

Usulan Biden sebelumnya menguraikan investasi dalam proyek infrastruktur AS selama delapan tahun. Di antaranya upaya untuk melawan perubahan iklim sambil menciptakan jutaan pekerjaan menurut targetnya.

Biden mengusulkan pembiayaan belanja dengan kenaikan pajak perusahaan menjadi 28%, dari yang berlaku saat ini 21%.

Pemerintah AS mengatakan ingin mengumpulkan dukungan untuk rencana tersebut dari anggota Kongres Demokrat maupun Republik, tentang beberapa tindakan yang populer dengan pemilih di seluruh spektrum politik.

Tetapi satu area yang tidak mungkin menerima dukungan dari Republikan McConnell adalah kenaikan pajak, yang dia dicirikan sebagai kuda Troya.

"Saya pikir paket yang mereka susun sekarang sama seperti kami ingin menangani infrastruktur, tidak akan mendapat dukungan dari pihak kami," kata McConnell, Kamis (2/4/2021).

"Saya pikir ... hal terakhir yang dibutuhkan perekonomian saat ini adalah kenaikan pajak yang besar untuk semua bagian yang produktif dari ekonomi kita. Saya akan melawan mereka di setiap langkah, karena saya pikir ini adalah resep yang salah untuk Amerika," ujar petinggi Senat dari Partai Republik tersebut, selama konferensi pers di negara bagian asalnya, Kentucky.

Rencana Biden membutuhkan lebih banyak uang untuk mobil listrik daripada jalan dan jembatan, jelasnya.

Adapun Demokrat mengontrol kedua kamar Kongres, tetapi mayoritas mereka rapuh terutama di Senat, di mana ada 50 Demokrat dan 50 Republik. Wakil Presiden Demokrat Kamala Harris berharap mendapat mayoritas suara.

Biasanya, 60 suara diperlukan untuk mengesahkan undang-undang (UU) apa pun menjadi UU final.

Tetapi kadang-kadang suara mayoritas dapat meloloskan RUU terkait anggaran tertentu. Demikian cara Kongres meloloskan hampir US$ 2 triliun tagihan bantuan virus korona pada Maret, dengan hanya dukungan Demokrat.

Mereka berharap model itu bisa direplikasi dengan rencana infrastruktur. Tetapi setiap Demokrat lagi-lagi harus memberikan suara bersama, termasuk beberapa moderat yang dapat menyatakan keberatan tentang RUU tertentu.

Di DPR, mayoritas Demokrat mendapat sedikit posisi lebih nyaman. Jika tidak ada pembelotan besar, Ketua DPR Nancy Pelosi berharap dapat mensahkan rencana Biden pada awal Juli.

Efek Pasar

Sementara itu, indeks S&P 500 ditutup di atas level 4.000 untuk pertama kalinya pada perdagangan Kamis (1/4), menetapkan rekor di tengah meningkatnya kepercayaan atas pemulihan ekonomi AS. Di sisi lain, harga minyak menguat setelah produsen minyak setuju untuk membatasi peningkatan produksi.

Sesi kenaikan tersebut menandai awal yang kuat untuk kuartal II-2021, sehari setelah Biden secara resmi mengumumkan rencana infrastruktur US$ 2 triliun yang menurutnya akan menciptakan jutaan pekerjaan bagus.

Terlepas dari posisi sulit Biden menghadapi kendala di Capitol Hill, investor tetap bersikap bullish tentang beberapa bulan mendatang setelah paket stimulus fiskal raksasa yang disetujui pada pertengahan Maret. Para pelaku pasar juga melihat kampanye target vaksin virus corona yang dipercepat di AS.

Harapan musim pendapatan perusahaan yang kuat akhir bulan ini mendorong investor untuk membuat taruhan segar pada pasar saham, menurut analis.

Investor juga dihibur oleh data yang menunjukkan rebound penguatan di manufaktur AS pada Maret.

"Hari ini hanyalah salah satu dari hari-hari Anda melihat ke seluruh papan dan tampaknya cukup bagus," kata strategi pasar TD Ameritrade JJ Kinahan, yang mengaitkan kenaikan saham teknologi sebagian dengan surutnya imbal hasil (yield) obligasi Treasury AS.

Ketiga indeks utama menguat, dengan S&P 500 yang berbasis luas melonjak 1,2% ke level 4.019,87.

