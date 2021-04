Beijing Jadi Kota Paling Ideal Buat Miliarder

Kamis, 8 April 2021 | 21:57 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Beijing, Beritasatu.com- Kota Beijing di Tiongkok sekarang menjadi rumah bagi lebih banyak miliarder daripada kota lain di mana pun di dunia. Seperti dilaporkan BBC, Kamis (8/4/2021), data itu diungkap dari daftar orang kaya tahunan Forbes yang terbaru.

“Ibu kota Tiongkok itu menambah 33 miliarder tahun lalu dan sekarang menampung 100 orang,” kata majalah bisnis itu.

Beijing mengalahkan New York City, yang menampung 99 miliader dan telah memegang peringkat teratas selama tujuh tahun terakhir.

Penanganan cepat Covid-19 di Tiongkok, kebangkitan perusahaan teknologi dan pasar saham membantu Beijing mendapatkan posisi teratas.

Meskipun Beijing sekarang memiliki lebih banyak miliarder daripada Big Apple, kekayaan bersih gabungan miliarder Kota New York tetap US$ 80 miliar Rp 1.162 triliun) lebih besar daripada rekan-rekan mereka di Beijing.

Penduduk terkaya di Beijing adalah Zhang Yiming, pendiri aplikasi berbagi video TikTok dan kepala eksekutif dari perusahaan induknya ByteDance. Dia mengalami kenaikan dua kali lipat kekayaan bersihnya hingga menjadi US$ 35,6 miliar (Rp 517 triliun).

Sebaliknya, penduduk terkaya di Kota New York, mantan wali kota Michael Bloomberg, memiliki kekayaan senilai US$ 59 miliar (Rp 857 triliun.

Bersama dengan AS, Tiongkok telah mencatat raksasa teknologinya menjadi lebih besar selama pandemi karena lebih banyak orang berbelanja daring dan mencari sumber hiburan.

Tiongkok melihat kreasi besar-besaran kekayaan pribadi bagi para pendiri dan pemegang saham raksasa teknologi ini.

Tiongkok menambahkan lebih banyak miliarder ke daftar itu daripada negara lain secara global, dengan 210 pendatang baru. Untuk jumlah miliader Tiongkok, hitungan Forbes juga memasukkan pula Hong Kong dan Makau.

Setengah dari miliarder baru Tiongkok memperoleh kekayaan dari manufaktur atau usaha teknologi, termasuk miliarder wanita Kate Wang, yang menghasilkan uang dari rokok elektronik.

Dengan 698 miliarder, Tiongkok mendekati AS, yang masih memimpin dengan jumlah 724 miliader.

Menurut Forbes, rekor jumlah 493 pendatang baru bergabung dalam daftar secara global tahun lalu, kira-kira satu miliarder baru setiap 17 jam.

India memiliki jumlah miliarder tertinggi ketiga, dengan 140. Secara total, 1.149 miliarder dari Asia Pasifik memiliki kekayaan US$ 4,7 triliun, dibandingkan dengan miliarder AS yakni US$ 4,4 triliun.

Jeff Bezos, pendiri dan kepala eksekutif Amazon, tetap menjadi orang terkaya di dunia selama empat tahun berturut-turut. Kekayaan bersih Bezos tumbuh sebesar US$ 64 miliar (Rp 929 triliun) menjadi US$ 177 miliar (Rp 2.571 triliun) tahun lalu.

