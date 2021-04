Breaking: Suami Ratu Elizabeth II, Pangeran Philip Wafat

London, Beritasatu.com - Suami dari Ratu Inggris Elizabeth II, Pangeran Philip wafat, Jumat (9/4/2021). Seperti dikutip dari akun Twitter resmi @RoyalFamily, Pangeran Philip meninggal dunia dengan tenang pagi ini, Jumat (9/4/2021) di Kastil Windsor.

Pangeran Philip dilahirkan pada 10 Juni 1921 meninggal dunia dalam usia 99 tahun.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn