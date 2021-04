Lonjakan Harga Pabrik Tiongkok Meningkatkan Kekhawatiran Inflasi Global

Jumat, 9 April 2021 | 20:46 WIB

Oleh : Grace El Dora / EHD

Beijing, Beritasatu.com - Harga-harga pabrik Tiongkok mencapai level tertinggi selama lebih dari dua tahun pada Maret, data menunjukkan pada Jumat (9/4/2021). Data ini menyoroti pemulihan negara yang kuat, tetapi menimbulkan kekhawatiran atas ekonomi global ketika bank-bank sentral berjuang mempertahankan kebijakan moneter yang sangat longgar dan suku bunga rendah.

Setelah sebagian besar melewati krisis pandemi awal tahun lalu, ekonomi kuat di Asia tersebut telah menikmati berbulan-bulan perbaikan secara menyeluruh dan menjadi satu-satunya ekonomi besar yang berkembang pada 2020.

Dengan semakin cepatnya peluncuran vaksin di pasar-pasar utama, permintaan akan barang-barang Tiongkok terus meningkat. Hal ini memberikan tekanan ke atas pada harga di eksportir terbesar dunia itu.

Indeks harga produsen (PPI) Tiongkok, yang mengukur harga pokok barang di gerbang pabrik, meningkat melebihi perkiraan dari awal tahun 4,4%, bulan lalu, Biro Statistik Nasional (NBS) mengatakan, angka itu naik karena faktor-faktor seperti kenaikan harga komoditas internasional, termasuk minyak mentah dan bijih besi. "Peningkatan produksi industri dalam negeri dan permintaan investasi," kata ahli statistik senior NBS Dong Lijuan, Kamis (8/4/2021).

Analis memperkirakan kenaikan PPI mengingat dasar perbandingan yang rendah tahun lalu, ketika penguncian dan langkah kontrol ketat diberlakukan untuk membasmi Covid-19.

Para pengamat mengatakan, dengan Tiongkok sebagai pengekspor utama di dunia, kenaikan bisa menyulitkan bank sentral global.

Sebelumnya, bank-bank sentral telah mencoba meredam kekhawatiran akan lonjakan aktivitas ekonomi tahun ini yang mungkin mendorong inflasi. Kondisi ini memaksa mereka untuk menarik kembali kebijakan moneter akomodatif.

Tetapi kepala ekonom Nomura Tiongkok Lu Ting mencatat, kali ini lonjakan harga komoditas terutama didorong oleh pelonggaran moneter dan stimulus fiskal yang besar di luar Tiongkok, terutama di Amerika Serikat (AS).

"Sebagai pengekspor barang manufaktur terbesar di dunia, inflasi PPI yang lebih tinggi di Tiongkok pasti akan diteruskan ke ekonomi lain," katanya.

Yield Obligasi AS Naik

Federal Reserve System (The Fed) memimpin kelompok yang sebelumnya telah meyakinkan pasar, meskipun inflasi memang melonjak, itu tidak akan mengangkat rekor suku bunga rendah sampai ekonomi AS kembali ke jalurnya.

Tetap saja, investor tidak sepenuhnya percaya. Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah US Treasury, ukuran suku bunga masa depan, mendekati level tertinggi selama satu tahun.

"Riset kami menemukan PPI Tiongkok memiliki korelasi positif yang tinggi dengan (harga konsumen) di AS. Data PPI yang lebih tinggi dari perkiraan dapat memengaruhi penilaian masyarakat tentang tekanan inflasi di AS dan secara global. Dampak ini tidak boleh diremehkan," Raymond Yeung dari Australia and New Zealand Banking Group menambahkan.

Ekonomi Tiongkok telah bangkit kembali sejak pihak berwenang mengendalikan sebagian besar wabah virus. Para pemimpin negara tersebut menetapkan target pertumbuhan 2021 di atas 6% sementara kampanye vaksinasi massal sedang berlangsung.

Dana Moneter Internasional (IMF) pekan ini juga menaikkan perkiraan pertumbuhannya untuk Tiongkok menjadi 8,4%, setelah ekonomi terbesar kedua di dunia itu menjadi satu-satunya ekonomi besar yang berkembang tahun lalu.

Data resmi Jumat menunjukkan indeks harga konsumen (CPI) Tiongkok naik 0,4% sejak awal tahun hingga Maret. Harga beberapa jenis makanan seperti buah segar terus tumbuh, tetapi harga daging babi turun.

CPI Tiongkok, pengukur utama inflasi ritel, dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh harga daging babi setelah wabah flu babi Afrika merusak stok.

Namun harga ini telah menjadi stabil, dengan para pejabat bekerja meningkatkan pasokan bahan pokok daging negara itu. (afp/eld)

Sumber: BeritaSatu.com