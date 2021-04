KBRI Brussel Promosikan Pariwisata Indonesia dari Atas Trem

Sabtu, 10 April 2021 | 06:57 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brussel, Belgia, meluncurkan promosi inovatif untuk memperkenalkan Indonesia dari atas moda transportasi trem. Promosi yang diberi judul "Wonderful Indonesia" tersebut dimulai sejak Kamis (8/4/2021) sampai tiga bulan ke depan selama musim semi tepatnya hingga 28 Juni 2021 mendatang.

Duta Besar RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa, Andri Hadi, menjelaskan promosi "Wonderful Indonesia" di trem Brussel mengusung tiga tema yaitu "Indonesia is sustainable, Indonesia is tolerant, and Indonesia is wonderful".

“Tema 'Indonesia is sustainable' untuk menjelaskan berbagai upaya Indonesia dalam menjaga keberlangsungan alamnya. 'Indonesia is tolerant' adalah menjelaskan sikap moderat dan toleran serta keramahtamahan masyarakat Indonesia. Sedangkan 'Indonesia is wonderful' menampilkan berbagai destinasi menarik Indonesia yang perlu dikunjungi,” kata Dubes Andri seperti dikutip dari siaran pers KBRI di Brussel yang diterima Beritasatu.com, Jumat (9/4/2021).

Promosi "Wonderful Indonesia" menampilkan gambar-gambar khas Indonesia, seperti komodo, Ulun Danu Bali, Borobudur, Raja Ampat, tari Gandrung Banyuwangi, dan Pantai Kelayang Bangka Belitung.

Selain untuk wisata, promosi ini juga dimanfaatkan untuk lebih mempopulerkan produk dan komoditas Indonesia seperti kopi, coklat, sawit, teh, dan kayu manis.

Promosi pariwisata Indonesia di Brussel dilakukan untuk mempersiapkan kunjungan masyarakat Belgia ke Indonesia. Meskipun saat ini masih dalam kondisi pandemi, promosi tersebut tetap dirasakan tepat karena banyak warga Belgia yang menantikan dapat berpergian dan kembali berwisata.

“Masyarakat Belgia diketahui sebagai masyarakat yang senang merencanakan wisatanya minimal satu tahun sebelumnya,” kata Dubes Andri.

Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat kota Brussel, promosi Indonesia di trem ini akan melewati jalur-jalur sibuk yakni jalur 7, 8, 25, 92 dan 93. Total pengguna transportasi umum di Brussels mencapai 1,1 juta orang per hari. Sebagian besar adalah usia aktif yang memanfaatkan transportasi umum untuk bekerja, belanja, dan beraktivitas sehari-hari.

KBRI Brussel terpaksa membatalkan berbagai pameran dan festival karena kondisi pandemi yang terus berlanjut. Promosi melalui trem menjadi upaya kreatif KBRI Brussel untuk menjangkau publik Belgia secara masif namun tidak melibatkan pengumpulan orang.

Berdasarkan survei yang dilakukan berbagai sumber, diketahui bahwa wisatawan asal Belgia dan Luksemburg menyukai destinasi wisata dengan cuaca tropis, berbudaya, memiliki pantai yang indah dan wisata keluarga. Oleh karena itu, Indonesia memenuhi semua kriteria tersebut sebagai sasaran tempat wisata warga dari Belgia.

Sumber: BeritaSatu.com