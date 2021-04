Pangeran Philip Dukung Putri Diana Saat Kemelut Rumah Tangga

Sabtu, 10 April 2021 | 09:59 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

London, Beritasatu.com- Almarhum Pangeran Philip meninggalkan banyak kenangan bagi keluarga kerajaan Inggris. Bahkan sebelum wafat, Putri Diana juga mengakui dukungan Pangeran Philip sangat besar saat dia mengalami kemelut rumah tangga.

Seperti dilaporkan AP, Sabtu (9/4/2021), penulis Inggris Tom Quinn menuturkan kepada Fox News, bahwa kesaksian Putri Diana itu memperkuat ketokohan Pangeran Philip dalam kerajaan Inggris.

“Philip menghabiskan tujuh dekade berjalan di belakang ratu baik secara harfiah maupun metaforis - tetapi dia adalah tulang punggung kehidupan pribadi bangsawan, mendukung Diana selama periode tersulitnya. Dia juga menegur putra-putranya, termasuk Pangeran Charles, ketika dia merasa tingkah laku mereka kurang baik," ujarnya.

Quinn sebelumnya menulis buku berjudul "Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle" saat dia berbicara kepada orang-orang yang bekerja untuk para bangsawan selama bertahun-tahun.

Dalam surat-surat yang ditemukan setelah kematian Diana pada tahun 1997 pada usia 36 tahun, terungkap bahwa Philip menawarkan dukungan ketika dia mengetahui bahwa pernikahan sang putri dengan Charles terancam.

Pada tahun 1981, Diana menikah dengan Pangeran Charles, pewaris takhta Inggris. Diana sudah lama curiga bahwa Charles selingkuh dengan mantan pacarnya, Camilla Parker Bowles.

"Saya hanya bisa mengulangi apa yang telah saya katakan sebelumnya. Jika diundang, saya akan selalu melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dan Charles semampu saya. Tetapi saya cukup siap untuk mengakui bahwa saya tidak memiliki bakat sebagai penasihat pernikahan!" tulis Philip, seperti dikutip dari majalah Woman and Home.

Sebagai tanggapan, Diana menulis: "Pa tersayang, saya sangat tersentuh dengan surat terbaru Anda, yang membuktikan kepada saya, jika saya belum mengetahuinya, bahwa Anda benar-benar peduli. Anda sangat rendah hati tentang keterampilan bimbingan pernikahan Anda, dan Saya tidak setuju dengan Anda! Surat terakhir Anda menunjukkan pengertian dan kebijaksanaan yang luar biasa, dan saya berharap dapat menarik nasihat Anda di bulan-bulan mendatang, apa pun yang mereka bawa."

Quinn mengatakan bahwa awalnya, Philip ada di pihak Diana. Ketika Diana berada di titik terendah, Philip menulis kepadanya dan berkata dia tidak mengerti mengapa Charles bersikeras untuk bersama Camilla.

"Dia (Philip, red) mengatakan kepadanya bahwa dia pikir Charles gila karena berpikir untuk meninggalkannya. Dia telah memberi tahu Charles bahwa dia cukup gila jika memilih Camilla daripada Diana yang sangat disukai Philip," ujarnya.

Menurut Quinn, Philip memberi tahu Diana bahwa dia mendapatkan simpatinya. Philip mengatakan kepada Diana bahwa dia akan mencoba berbicara dengan Charles.

"Tapi seperti yang kita tahu, tidak ada yang akan menjauhkan Charles dari Camilla. Diana menulis balasan kepada Philip untuk mengatakan betapa bersyukurnya dia karena Philip memikirkannya dan memahami posisinya," tambahnya.

Sumber: BeritaSatu.com