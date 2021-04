Facebook Habiskan 23 Juta Dolar untuk Keamanan Mark Zuckerberg

Minggu, 11 April 2021 | 12:05 WIB

Oleh : JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Pengajuan baru ke Securities and Exchange Commission menunjukkan bahwa Facebook menghabiskan lebih dari 23 juta dolar AS pada tahun lalu untuk keamanan CEO Mark Zuckerberg.

Ulasan tahunan Facebook atas keamanan perusahaan "mengidentifikasi ancaman spesifik terhadap Tuan Zuckerberg, menurut pernyataan proxy yang diajukan pada Jumat (9/4/2021), dikutip dari The Verge, Minggu (11/4/2021).

"Dia identik dengan Facebook, dan akibatnya, sentimen negatif terkait perusahaan kami secara langsung dikaitkan dengan, dan sering kali dialihkan kepada Tuan Zuckerberg," kata perwakilan tersebut tentang peran CEO Facebook.

Tinjauan tahunan perusahaan terhadap program keamanan menunjukkan biaya untuk melindungi Zuckerberg dan keluarganya meningkat pada tahun 2020 terutama karena protokol perjalanan Covid-19, peningkatan cakupan keamanan selama musim pemilihan presiden AS 2020, serta meningkatnya biaya untuk personel keamanan dan kompensasi lainnya.

Bagian "semua kompensasi lainnya" dari pernyataan proxy menunjukkan Facebook menghabiskan 23 juta dolar AS untuk keamanan pribadi di kediaman Zuckerberg dan untuk perjalanan untuknya dan keluarganya.

CEO juga mendapat tambahan 10 juta dolar AS untuk biaya personel keamanan dan biaya keamanan lainnya. Biaya keamanan dasar naik menjadi 13,4 juta dolar AS tahun lalu, dibandingkan dengan 10,4 juta dolar AS di tahun sebelumnya.

"Komite kompensasi, pencalonan dan tata kelola percaya bahwa biaya ini sesuai dan diperlukan mengingat lanskap ancaman dan fakta bahwa Tuan Zuckerberg telah meminta untuk hanya menerima 1 dolar dalam gaji tahunan dan tidak menerima pembayaran bonus, penghargaan ekuitas, atau kompensasi insentif lainnya," menurut pernyataan proxy.

Juga dalam proxy yang diajukan, Facebook mengatakan akan mengajukan proposal pada pertemuan pemegang saham 26 Mei untuk menawarkan keamanan pribadi kepada direktur non-karyawan dari waktu ke waktu, yang dikatakan perlu karena "pengawasan berkelanjutan yang dihadapi oleh direktur kami sebagai hasil dari layanan mereka di dewan direksi."

Laporan bulan Januari oleh Tech Transparency Project menemukan bahwa beberapa ekstremis perusuh di serangan Capitol telah menggunakan grup pribadi di Facebook selama berbulan-bulan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pemberontakan 6 Januari, meskipun ada pernyataan dari COO Facebook Sheryl Sandberg bahwa “acara sebagian besar diatur di platform yang tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan kebencian, tidak memiliki standar, dan tidak memiliki transparansi.”

Sumber: ANTARA