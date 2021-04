Lebih Tinggi dari Patung di Rio, Brasil Bangun Lagi Patung Kristus Baru

Minggu, 11 April 2021 | 17:29 WIB

Encantado, Beritasatu.com- Brasil sedang membangun lagi patung Yesus Kristus yang lebih tinggi dari patung di Rio de Janeiro. Seperti dilaporkan AFP, Sabtu (10/4/2021), patung bernama Kristus Pelindung dibangun di Kota Encantado, Brasil selatan.

Minggu ini, bagian kepala dan lengan terulur ditambahkan ke patung Yesus Kristus, yang telah dibangun sejak 2019 di negara bagian Rio Grande do Sul. Dari struktur bangunan saat ini, patung akan menjulang lebih tinggi daripada patung ikonik Kristus Penebus yang menghadap ke Rio de Janeiro.

Menurut Association of the Friends of Christ, yang mengoordinasikan proyek tersebut, penyelesaian monumen dijadwalkan akhir tahun 2021.

"Ini adalah hari untuk perayaan, untuk pengabdian," kata Gilson Conzatti, seorang anggota dewan lokal dan putra Adroaldo Conzatti, politisi yang menyusun gagasan itu.

Adroaldo Conzatti, yang merupakan wali kota Encantado, meninggal pada Maret karena komplikasi Covid-19.

Patung yang akan diberi nama Kristus Pelindung, akan berdiri setinggi 43 meter, termasuk alasnya. Patung yang diberi nama Kristus Pelindung ini akan menjadi salah satu patung Kristus tertinggi di dunia dengan tangan terentang.

Kristus Pelindung akan berukuran 36 meter dari tangan ke tangan, dan akan memiliki lift interior dan dek observasi di dekat puncak.

Patung Kristus Penebus sebagai perbandingan, berukuran tinggi 38 meter, termasuk alas, dan membentang 28 meter dari tangan ke tangan. Patung ini akan menandai ulang tahunnya yang ke 90 Oktober ini.

Encantado, kota berpenduduk 22.000 jiwa, terletak 145 km barat laut ibu kota negara bagian Porto Alegre. Proyek ini dimaksudkan untuk menginspirasi keyakinan dan mendorong pariwisata ke daerah tersebut, kata promotornya.

Tim pematung ayah-anak, Genesio dan Markus Moura, mengawasi pekerjaan itu.

Menurut Association of the Friends of Christ yang berbasis relawan, anggaran proyek sebesar 2 juta real (US$ 350.000 atau Rp 5,09 miliar) sepenuhnya dibiayai melalui donasi.

Kelompok tersebut terus mengumpulkan dana. Situs internet kelompok ini bahkan menampilkan hadiah undian mobil.

