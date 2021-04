Kapal MV Ever Given Disita, Pemilik pun Didenda

Rabu, 14 April 2021 | 11:05 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Foto dokumentasi pada 29 Maret 2021, menunjukkan Kapal MV Ever Given berbendera Panama (dioperasikan oleh Evergreen Marine yang berbasis di Taiwan), kandas di Terusan Suez, Mesir. Kapal dengan panjang 400 meter dan lebar 59 meter itu menghalangi lalu lintas di jalur air dan melumpuhkan perdagangan dunia selama hampir seminggu. (Foto: AFP)

Kairo, Beritasatu.com- Otoritas Terusan Suez (SCA) menuntut ganti rugi kepada pemilik kapal MV Ever Given yang telah membuat Terusan Suez lumpuh beberapa waktu lalu.

Seperti dilaporkan AFP, Rabu (14/4/2021), SCA meminta kompensasi senilai US$ 900 juta (Rp 13,12 triliun). yang memblokir Terusan Suez Mesir dan melumpuhkan perdagangan dunia selama hampir seminggu telah "disita" atas perintah pengadilan sampai pemilik kapal membayar.

Kapal MV Ever Given seberat 200.000 ton terjebak secara diagonal di arteri perdagangan global yang sempit namun penting dalam badai pasir pada tanggal 23 Maret. Kapal yang kandas memicu upaya besar-besaran selama enam hari oleh personel Mesir dan spesialis penyelamatan internasional untuk melepaskannya.

Perusahaan data maritim Lloyd's List menyatakan penyumbatan oleh kapal MV Ever Given menghalangi sekitar US$ 9,6 miliar (Rp140 triliun) kargo antara Asia dan Eropa setiap hari karena macet. Kapal ini lebih panjang dari empat lapangan sepak bola standar.

BACA JUGA Otoritas Terusan Suez Pertimbangkan Rencana Perluasan Jalur

Menurut SCA, akibat kapal Ever Given kandas di Terusan Suez, Mesir juga kehilangan pendapatan antara US$ 12 juta (Rp 175 miliar) dan US$ 15 juta (Rp218,7 miliar) untuk setiap hari penutupan jalur air.

“Kapal "Ever Given" disita karena gagal membayar ganti rugi US$ 900 juta,” kata kepala Otoritas Terusan Suez Osama Rabie seperti dikutip oleh Al-Ahram, satu surat kabar milik pemerintah.

Rabie tidak secara eksplisit mengutip pemilik Jepang Shoei Kisen Kaisha. Tetapi sumber berbeda di SCA mengatakan kepada AFP pada Selasa bahwa negosiasi mengenai kerusakan sedang berlangsung antara perusahaan itu, perusahaan asuransi dan otoritas kanal.

Kapal milik Jepang, yang dioperasikan Taiwan, dan berbendera Panama dipindahkan ke tempat berlabuh yang tidak mengganggu di Great Bitter Lake di kanal itu setelah dibebaskan pada 29 Maret. Penyumbatan kanal memicu antrean sebanyak 420 kapal di pintu masuk utara dan selatan ke kanal pada awal April.

BACA JUGA Nakhoda Cantik Ini Jadi Sasaran Hoax Terusan Suez

“Angka kompensasi dihitung berdasarkan kerugian yang diderita oleh kapal yang di darat serta biaya pengapungan dan pemeliharaan," kata Rabie, mengutip putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Ekonomi Ismailia di Mesir.

Akibat kandasnya kapal dan upaya penyelamatan intensif juga dilaporkan mengakibatkan kerusakan yang signifikan pada kanal. , Al-Ahram melaporkan, dalam pengajuan pengadilan, SCA mengacu pada Pasal 59 dan 60 undang-undang perdagangan maritim Mesir yang menetapkan bahwa kapal akan tetap disita sampai jumlah tersebut dibayar penuh.

Tetapi para analis telah memperingatkan bahwa membagi tanggung jawab hukum atas kerugian yang diderita oleh banyak pihak kemungkinan akan terjadi dalam proses pengadilan internasional yang berlarut-larut dan kompleks.

Sumber: BeritaSatu.com