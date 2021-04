Untuk Kebutuhan Global, Moderna Sudah Pasok 132 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Rabu, 14 April 2021 | 11:36 WIB

New York, Beritasatu.com- Produsen vaksin Moderna mengklaim sudah memasok 132 juta dosis vaksin Covid-19 untuk kebutuhan global. Seperti dilaporkan Reuters, Rabu (14/4/2021), Moderna menyatakan sedang dalam jalur untuk memasok negara dengan 300 juta dosis vaksin pada akhir Juli 2021.

Perusahaan yang berbasis di Cambridge, Massachusetts itu mengatakan bahwa hingga Senin telah mengirimkan sekitar 132 juta dosis secara global, termasuk 117 juta dosis untuk Amerika Serikat.

Moderna menyatakan rantai pasokannya di luar Amerika Serikat dibangun sekitar seperempat di belakang rantai pasokan AS dan terus meningkat.

Perusahaan menyatakan harga jual rata-rata AS pada kuartal pertama adalah sekitar US$ 15,40 (Rp 224.600) per dosis tidak termasuk pembayaran sekitar US$ 1 miliar (Rp 14,5 triliun) dari Biomedical Advanced Research and Development Authority, yang merupakan bagian dari Departemen Kesehatan dan Jasa Kemanusiaan AS.

Di luar Amerika Serikat, harga berkisar antara US$ 22 (Rp 320.867) hingga US$ 37 (Rp539.641) per dosis.

Sebelumnya, Moderna mengklaim produknya masih memberikan perlindungan yang kuat terhadap penyakit selama 6 bulan setelah dosis kedua.

Seperti dilaporkan Reuters, Rabu (14/4/2021), Moderna juga menyatakan efektivitas vaksinnya lebih dari 90% terhadap semua kasus Covid- 19 dan lebih dari 95% melawan Covid-19 parah.

Pembuat vaksin, yang akan menginformasikan investor tentang kemajuan vaksinnya di satu acara pada hari Rabu, menyatakan tindak lanjut enam bulan dari studi tahap akhir awal vaksin menunjukkan bahwa kemanjuran vaksin tetap konsisten dengan pembaruan sebelumnya.

Perusahaan juga telah mulai menguji versi baru dari vaksin yang menargetkan varian baru dari virus corona, yang pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan dan dikenal sebagai B.1.351.

