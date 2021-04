BBC Terima 110.000 Keluhan Soal Liputan Pangeran Philip

Jumat, 16 April 2021 | 09:50 WIB

Oleh : WIR / WIR

Land Rover Defender yang akan digunakan untuk mengangkut peti mati Pangeran Philip dari Inggris, Duke of Edinburgh selama prosesi pemakaman diparkir di Kastil Windsor, Windsor, Inggris pada Rabu 14 April 2021. (Foto: AFP)

London, Beritasatu.com- Liputan media Inggris, BBC soal kematian Pangeran Philip menyebabkan hampir 110.000 keluhan tentang program yang dibatalkan dan jadwal yang jelas.

Pada Kamis (15/4/2021), BBC mengonfirmasi jumlah keluhan itu setelah peliputan kematian suami Ratu Elizabeth II menginterupsi tayangan yang terjadwal.

Menurut buletin keluhan dua mingguan BBC, 109.741 keluhan atas liputan kematian Philip diampaikan pada Kamis. Dari jumlah tersebut, 104.010 keluhan disampaikan dalam tiga hari pertama setelah kematian Duke of Edinburgh. Banyak pengaduan disampaikan melalui formulir daring di situs BBC.

Kematian Duke of Edinburgh pada usia 99 hari Jumat lalu mendorong penyiar yang didanai publik untuk membatalkan seluruh jadwal di saluran televisi utama BBC One dan BBC Two untuk secara bersamaan menyiarkan liputan yang sama tentang hidupnya.

Sinetron populer "EastEnders" dan kompetisi memasak "Masterchef" dibatalkan, dan saluran BBC Four malah ditutup sama sekali. Stasiun radio BBC juga mengubah program setelah kematian pangeran, baik menyiarkan program berita. Radio bahkan tiba-tiba beralih untuk memutar lagu kebangsaan ketika berita itu diumumkan.

BACA JUGA Dubes Inggris: Pemakaman Pangeran Philip Dibatasi Hanya 30 Orang

Sebagai tanggapan, BBC mengakui beberapa pemirsa tidak senang" atas dampak dari jadwal yang direncanakan.

"Kami tidak membuat perubahan seperti itu tanpa pertimbangan yang cermat dan keputusan yang dibuat mencerminkan peran yang dimainkan BBC sebagai penyiar nasional, pada saat-saat penting nasional," tambahnya.

Jumlah kritik atas pemberitaan tersebut diyakini sebagai yang terbesar yang pernah diterima oleh BBC. Namun seorang juru bicara mengatakan kepada AFP: "Kami bangga dengan liputan kami dan peran yang kami mainkan selama momen-momen penting nasional."

Penyiar melaporkan telah menerima 63.000 keluhan pada tahun 2005 ketika menyiarkan musik kontroversial "Jerry Springer: The Opera" tentang pembawa acara bincang-bincang AS tahun 1990-an.

BACA JUGA Land Rover Kesayangan Akan Iringi Pemakaman Pangeran Philip

BBC juga telah menerima kritik karena memasukkan Pangeran Andrew dalam liputannya karena hubungan Ratu dan putra kedua Philip dengan terpidana pelaku kejahatan seks Jeffrey Epstein, termasuk dengan “nada” programnya.

Jaringan Inggris lainnya juga mengubah jadwal mereka setelah kematian Philip.

Jaringan televisi komersial Channel 4 pun mendapat kecaman karena sebagian besar mematuhi jadwalnya. Stasiun televisi ini membuat pengecualian de

Sumber: BeritaSatu.com