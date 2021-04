Pandemi Covid-19, Pemakaman Pangeran Philip Berlangsung Tak Biasa

London, Beritasatu.com - Mengenakan masker hitam dan duduk sendiri, Ratu Elizabeth II mengucapkan selamat tinggal kepada Pangeran Philip - sang suami yang telah menemaninya selama lebih dari 73 tahun. Ucapan selamat tinggal itu dilakukan ratu pada pemakaman Pangeran Philip dalam upacara yang dilaksanakan di Kapel St George's di Kastil Windsor, Sabtu (17/4/2021).

Pelepasan jenazah Pangeran Philip yang meninggal dunia pada usia 99 tahun pekan lalu berlangsung dalam kondisi yang tidak biasa. Hal itu terjadi karena pembatasan pandemi Covid-19 yang diberlakukan di Inggris. Kondisi yang tidak biasa itu juga terjadi karena perselisihan dalam keluarga Kerajaan Inggris yang terkuak baru-baru ini.

Pembatasan Covid-19 di Inggris membuat upacara pemakaman dibuat tidak seperti biasanya dengan hanya 30 orang tamu yang hadir di dalam gereja. Ratu Elizabeth II dan anggota keluarga yang hadir dalam pemakaman mengenakan masker serta duduk terpisah dalam jarak enam kaki satu sama lainnya dalam kapel.

Anggota keluarga yang turut melepas kepergian Philip adalah empat anak dari Duke of Edinburgh yaitu Charles, Anne, Andrew serta Edward serta beberapa cucu termasuk William dan Harry. Mereka berjalan dengan muram di belakang peti jenazah saat memasuki kapel.

Sebagaimana adat kebiasaan, tidak ada anggota keluarga yang memberikan pidato sanjungan kepada almarhum, tetapi Pendeta David Conner yang memimpin upacara pemakaman menyatakan bahwa dalam banyak hal hidup Pangeran Philip yang begitu panjang menjadi berkah bagi kami semua.

Regiments with a special relationship to The Duke of Edinburgh form up in the Quadrangle at Windsor Castle.



Military bands play music including ‘I Vow to Thee My Country’ and ‘Jerusalem’. pic.twitter.com/Pak2TqVW8v