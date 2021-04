Staf Diplomatik AS di Chad Diminta Segera Pergi

Senin, 19 April 2021 | 14:03 WIB

N’Djamena, Beritasatu.com- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) memerintahkan para personel AS yang tidak penting keluar dari Chad pada Minggu (18/4/2021). Perintah itu diberikan di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang rencana pasukan pemberontak di negara itu.

Pengumuman itu diposting di situs internet Kedutaan Besar AS di Chad, yang menunjukkan kedekatan kelompok pemberontak dengan ibu kota negara.

"Pada 17 April 2021, Departemen memerintahkan keberangkatan pegawai pemerintah AS non-darurat dari Kedutaan Besar AS N’Djamena karena kerusuhan sipil dan kekerasan bersenjata," bunyi peringatan itu.

"Kelompok non-pemerintah bersenjata di Chad utara telah pindah ke selatan dan tampaknya menuju ke N'Djamena. Karena kedekatan mereka yang semakin dekat dengan N'Djamena, dan kemungkinan kekerasan di kota, pegawai Pemerintah AS yang tidak penting telah diperintahkan meninggalkan Chad dengan maskapai penerbangan komersial. Warga AS di Chad yang ingin berangkat harus memanfaatkan penerbangan komersial," lanjutnya.

Kelompok pemberontak telah sering mencoba untuk menggulingkan Idriss Déby, presiden yang memproklamirkan diri Chad.

Deby telah memerintah negara itu selama lebih dari tiga dekade setelah dirinya sendiri melancarkan kudeta yang sukses. Déby didukung oleh Prancis dan AS, yang menganggap dia dan negara itu sekutu penting melawan ekstremis Islam di wilayah tersebut.

Pasukan pemberontak memposting di media sosial akhir pekan lalu bahwa mereka telah mengambil alih pangkalan militer Chad di wilayah utara negara itu. Mereka juga mengklaim bahwa tentara menerima dukungan logistik dari Prancis.

"Musuh, meskipun mendapat dukungan logistik dari Angkatan Udara Prancis, benar-benar telah dikalahkan," bunyi pernyataan dari juru bicara Front for Change and Concord in Chad (FACT), menurut Reuters.

