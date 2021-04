Taiwan Ingin Beli Rudal AS yang Bisa Jangkau 925 Km

Selasa, 20 April 2021 | 17:06 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Rudal AGM-158 dipasang di salah satu pesawat tempur Angkatan Udara AS. (Foto: USAF)

Taipei, Beritasatu.com- Taiwan menyatakan keinginan untuk membeli rudal buatan Amerika Serikat (AS) dengan jangkauan 925 km. Seperti dilaporkan RT, Senin (19/4/2021), keinginan Taiwan didorong ketegangan dengan Tiongkok di Laut China Selatan yang semakin memanas.

Berbicara pada Senin (19/4/2021), Lee Shih-chiang, kepala departemen perencanaan strategis kementerian pertahanan Taiwan, memastikan keinginan otoritas pertahanan Taiwan.

Lee menekankan rudal AGM-158 Lockheed Martin Corp ketika ditanya tentang senjata yang ingin dibeli Taiwan. Tetapi keinginan itu belum disetujui oleh Washington.

"Kami masih dalam proses mengupayakannya. Sejauh ini saluran komunikasi sangat lancar dan normal," kata Lee tentang rudal yang diproduksi AS.

AGM-158 Lockheed Martin adalah rudal udara-ke-daratan, dengan model yang diperbarui memiliki jangkauan yang diperpanjang hampir 1.000 kilometer. Rudal itu akan memberi pesawat Taiwan di atas Laut China Selatan kemampuan untuk mencapai sasaran jauh di dalam Tiongkok.

Rudal AGM-158 memiliki hulu ledak penusuk lapis baja. Rudal ini dapat diintegrasikan ke sejumlah aset pesawat dan memiliki biaya per unit sekitar US$ 1 juta (Rp 14,5 miliar ). Rudal AGM-158 sulit dideteksi dan bergerak dengan kecepatan subsonik. Saat ini digunakan dengan angkatan udara AS, Australia dan Polandia.

Pekan lalu, kepada delegasi tidak resmi dari Washington, Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, bahwa Taiwan sangat bersedia untuk bekerja dengan AS. Taiwan juga ingin negara-negara yang berpikiran sama lainnya untuk menghalangi Tiongkok, yang telah mengirim banyak jet untuk terbang di atas pulau itu dalam beberapa pekan terakhir.

Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian integral dari wilayahnya dan telah mengecam AS karena ikut campur dalam urusan dalam negerinya. AS secara aktif berupaya memperkuat kerja sama militernya dengan Taiwan melalui kesepakatan senjata dan dengan mengirim kapal militer ke Selat Taiwan.

AS juga telah mengirim mantan Senator untuk bertemu dengan kepemimpinan pulau itu. Semua ini dilihat oleh Beijing sebagai pelanggaran terhadap prinsip Satu Tiongkok.

Sumber: BeritaSatu.com