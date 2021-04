Penjualan Vaksin Covid-19 Johnson & Johnson Tembus Rp 1,45 Triliun

Rabu, 21 April 2021 | 18:15 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

New Jersey, Beritasatu.com- Johnson &Johnson melaporkan penjualan vaksin Covid-19 senilai US$ 100 juta atau Rp 1,45 triliun. Seperti dilaporkan Reuters, Selasa (20/4/2021), nilai transaksi itu melebihi ekspektasi sebelumnya.

Produsen obat itu menaikkan pembayaran dividen kepada pemegang saham pada Selasa (20/4/2021) meskipun penggunaan vaksinnya dihentikan oleh regulator Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya Johnson &Johnson menyatakan vaksin akan tersedia secara nirlaba sampai akhir pandemi. Perusahaan memperketat perkiraan untuk laba yang disesuaikan tahun ini, dan menunjukkan kinerja sebagian besar seperti yang diharapkan sebelumnya.

Penggunaan vaksin Johnson & Johnson untuk sementara dihentikan oleh regulator AS saat penyelidikan laporan pembekuan darah pada enam wanita. Penyelidikan ini memicu jeda serupa di Afrika Selatan dan menyebabkan penundaan peluncuran di Eropa.

AS juga meninjau beberapa kasus potensial efek samping yang parah selain yang menyebabkan jeda.

J&J menargetkan untuk mengirimkan 100 juta dosis vaksin ke AS sebelum akhir Mei. Lebih dari 17 juta dari dosis tersebut telah didistribusikan pada hari Senin.

“Meskipun kami mengharapkan banyak pertanyaan tentang vaksin COVID-19, hal ini tidak membayangi pemulihan yang kuat untuk J&J,” ujar analis Citi Joanne Wuensch yang menulis catatan kepada kliennya.

Penjualan obat kanker J&J Darzalex naik 45,7% menjadi US$ 1,37 miliar (Rp19,9 triliun). Sementara Stelara, pengobatan untuk penyakit Crohn dan psoriasis plak, naik sekitar 18% menjadi US$ 2,15 miliar (Rp31,2 triliun).

Perusahaan sekarang memperkirakan laba yang disesuaikan setahun penuh sebesar US$ 9,42 (Rp 137.024) hingga US$ 9,57 (Rp 139.206) per saham, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya sebesar US$ 9,40 (Rp 136.733) hingga US$ 9,60 (Rp 136.733) per saham.

Sumber: BeritaSatu.com