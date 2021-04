Polisi Rusia Tangkap 1.500 Demonstran Pendukung Navalny

Kamis, 22 April 2021 | 17:57 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Moskwa, Beritasatu.com- Polisi menangkap hampir 1.500 orang pada Rabu (21/4/2021) saat demonstrasi di seluruh Rusia menyerukan kebebasan bagi pemimpin oposisi yang dipenjara Alexei Navalny.

The Associated Press melaporkan kesehatan Navalny dilaporkan menurun drastis setelah tiga minggu melakukan mogok makan, seperti keterangan kelompok yangmemantau penahanan politik.

Protes terbesar terjadi di Moskwa, tempat ribuan orang berbaris melalui pusat kota. Beberapa orang yang ditangkap ditangkap bahkan sebelum protes dimulai, termasuk rekan-rekan senior Angkatan Laut di Moskwa.

Tim Navalny menyerukan demonstrasi tidak berizin setelah akhir pekan melaporkan bahwa kesehatan sang tokoh oposisi memburuk dan hidupnya dalam bahaya.

"Situasi dengan Alexei memang kritis, jadi kami menambah hari protes massa. Kesehatan Alexei telah merosot tajam, dan dia berada dalam kondisi yang agak kritis. Dokter mengatakan bahwa berdasarkan tesnya (hasil), dia harus dirawat di perawatan intensif," kata Vladimir Ashurkov, sekutu dekat Navalny dan direktur eksekutif dari Foundation for Fighting Corruption, kepada The Associated Press.

Organisasi Navalny meminta para pengunjuk rasa Moskwa untuk berkumpul di Lapangan Manezh, tepat di luar tembok Kremlin, tetapi polisi memblokirnya. Sebaliknya, kerumunan besar berkumpul di Perpustakaan Negara Rusia di dekatnya dan Jalan Tverskaya yakni jalan utama yang mengarah ke alun-alun. Kedua kelompok kemudian bergerak di jalanan.

“Bagaimana mungkin Anda tidak keluar jika seseorang sedang dibunuh - dan bukan hanya dia. Ada begitu banyak tahanan politik, ”kata Nina Skvortsova, seorang pengunjuk rasa Moskwa.

Di St. Petersburg, polisi memblokir Alun-Alun Istana, ruang yang luas di luar museum Hermitage dan para pengunjuk rasa malah memadati di sepanjang Nevsky Prospekt di dekatnya.

Tidak jelas apakah demonstrasi tersebut cocok dengan ukuran dan intensitas protes nasional yang meletus pada Januari setelah Navalny, lawan paling menonjol Presiden Vladimir Putin, ditangkap.

Perkiraan jumlah demonstran sangat bervariasi. Tapi polisi Moskwa mengatakan 6.000 orang berdemonstrasi di ibu kota. Sementara seorang pengamat mengatakan kepada saluran YouTube Navalny bahwa kerumunan berjumlah sekitar 60.000 orang.

