Gelar Pertemuan Bilateral, Presiden Jokowi dan PM Phạm Bahas Empat Isu

Bogor, Beritasatu.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam Phạm Minh Chính di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/4/2021).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat memberikan keterangan pers usai pertemuan bilateral mengungkapkan bahwa ada empat isu yang menjadi topik pembahasan kedua pemimpin itu. Selain kerja sama di bidang kesehatan, ekonomi, dan Zona Economy Exclusive (ZEE), kedua pemimpin juga membahas tentang kekerasan yang terjadi di Myanmar. “Pada pertemuan bilateral, Presiden Jokowi fokus pada empat isu,” kata Menlu.

Ia mengatakan, isu pertama yang dibahas adalah mengenai pentingnya penguatan kerja sama kesehatan. “Kesehatan adalah hal utama dan kapan pandemi ini akan berakhir, belum diketahui. Oleh karena itu, kerja sama di bidang kesehatan menjadi sangat penting,” katanya.

Presiden Jokowi, lanjutnya, mendorong kedua negara untuk terus menyerukan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. “Untuk jangka panjang menciptakan ketahanan kesehatan di Asia Tenggara,” kata Menlu.

Kedua, Presiden Jokowi menekankan pentingnya peningkatan kerja sama ekonomi. “Bapak Presiden mengajak Vietnam untuk menurunkan hambatan, baik di bidang perdagangan maupun investasi,” ujarnya.

Ketiga, Presiden Jokowi secara eksplisit menekankan pentingnya percepatan perundingan perbatasan Zona Economy Exclusive (ZEE), yang telah berlangsung selama 11 tahun.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya untuk mempercepat penyelesaian perundingan dan menyarankan agar tim teknis kedua negara dapat segera berunding kembali dan menyelesaikan negosiasi.

“Ditekankan oleh Presiden bahwa penyelesaian perundingan sangat penting karena memberikan kejelasan mengenai wilayah ZEE masing-masing, mengurangi kemungkinan adanya insiden kapal-kapal nelayan serta menekankan pentingnya bahwa klaim mengenai batas ZEE antar negara harus diselesaikan berdasarkan hukum internasional, yaitu UNCLOS 1982,” katanya.

Pada tahun 1985, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS), yang sering disebut Konvensi PBB tentang Hukum Laut melalui UU Nomor 17 Tahun 1985.

Isu keempat yang disampaikan Presiden Jokowi adalah terkait perkembangan situasi di Myanmar. Presiden Jokowi maupun PM Phạm telah melakukan tukar pandangan mengenai situasi terakhir di Myanmar dan menyampaikan keprihatinan atas berlanjutnya kekerasan dan terus jatuhnya korban jiwa di negara itu. “Vietnam menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Indonesia yang menginisiasi penyelenggaraan Asean Leader's Meeting atau ALM ini.

Perdana Menteri Vietnam menyampaikan bahwa kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar. Bapak Presiden mengenai isu Myanmar menyampaikan posisi Indonesia terkait Myanmar dari sejak awal sudah jelas, yaitu keselamatan, kesejahteraan rakyat Myanmar menjadi prioritas. Kekerasan dan penggunaan senjata harus dihentikan sehingga korban tidak semakin bertambah,” katanya.

Menurut Menlu, dialog inklusif akan segera dilakukan agar demokrasi, keamanan, perdamaian, dan stabilitas dapat segera dikembalikan di Myanmar. “Kedua pemimpin berharap pertemuan ALM, pada 24 April 2021 dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang terbaik bagi rakyat Myanmar,” kata Menlu Retno.

