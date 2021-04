Dubes Inggris Berharap Indonesia Jadi Penerima Utama Pembiayaan Pelestarian Hutan Tropis

Sabtu, 24 April 2021 | 06:07 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins mengatakan pembentukan Koalisi LEAF (The Lowering Emissions by Accelerating Forest) di acara Leaders Summit on Climate, Jumat (23/4/2021), adalah inisiatif yang menarik untuk semua negara yang memiliki hutan-hutan tropis, termasuk Indonesia.

Menurut Owen, Indonesia sudah melakukan pekerjaan besar untuk melindungi hutan-hutannya, menyadari manfaat signifikan hutan bagi ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.

“Sekarang sektor publik dan swasta bersatu untuk mendanai perlindungan hutan tropis, sebagai salah satu upaya utama agar kita semua dapat menghindari dampak perubahan iklim yang dahsyat. Melalui kemitraan, kami berharap Indonesia menjadi penerima utama dari skema ini,” ujar Owen dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Jumat (23/4/2021).

Dikatakan pemerintah dari beberapa negara dan sejumlah perusahaan mengumumkan pembentukan Koalisi LEAF di acara Leaders Summit on Climate, Jumat (23/4/2021).

Ini merupakan sebuah inisiatif baru yang ambisius antara sektor publik dan swasta yang dirancang untuk mengakselerasi aksi iklim, dengan menyediakan mekanisme pembiayaan berbasis hasil bagi negara-negara yang berkomitmen untuk melestarikan hutan tropisnya.

Inisiatif ini bertujuan untuk memobilisasi pembiayaan dana sebesar US$1 miliar, dan menandai salah satu upaya publik dan swasta dalam skala terbesar guna melestarikan hutan tropis, yang dapat bermanfaat bagi miliaran jiwa sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Koalisi LEAF merupakan contoh terobosan dan jenis kolaborasi yang dibutuhkan untuk melawan krisis iklim, dan mencapai angka emisi nol bersih pada tahun 2050 di tingkat global. Strategi yang menyatukan sumber daya dari sektor pemerintah dan swasta menjadi langkah penting dalam mendukung upaya skala besar yang harus dilancarkan guna menghentikan deforestasi dan mengawali restorasi hutan tropis dan sub-tropis,” ungkap Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk Iklim, John Kerry.

Disebutkan Koalisi LEAF adalah sebuah inisiatif yang awalnya diikuti oleh beberapa negara antara lain pemerintah Norwegia, Inggris, Amerika Serikat, serta beberapa perusahaan terkemuka seperti Amazon, Airbnb, Bayer, Boston Consulting Group, GSK, McKinsey, Nestlé, Salesforce, dan Unilever.

Para peserta di dalam koalisi akan mendukung pengurangan emisi berkualitas tinggi dari negara-negara dengan hutan tropis dan sub-tropis, sehingga upaya untuk mengurangi dan menghentikan deforestasi dapat berjalan dengan baik.

LEAF bertujuan untuk terus berekspansi sehingga mendapatkan dukungan dari berbagai negara dan perusahaan lain dalam beberapa bulan ke depan.

“Daftar akhir keikutsertaan dari pemerintah dan perusahaan yang berpartisipasi di dalam inisiatif ini, berikut dengan jumlah total dana yang dimobilisasi melalui koalisi, akan diumumkan pada saat penandatanganan perjanjian pembelian pengurangan emisi dengan negara-negara hutan tropis pada akhir tahun ini,” ujar John Kerry.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan bahwa hutan tropis dunia merupakan paru-paru planet kita, namun kita kehilangan ekosistem yang amat berharga terlalu cepat.

Johnson menambahkan kondisi tersebut berdampak serius pada miliaran populasi penduduk dunia yang bergantung pada hutan untuk penghidupan dan keberlanjutan hidup mereka, sekaligus memundurkan upaya kita dalam melawan perubahan iklim.

Dia berpendapat, waktu untuk melindungi hutan tropis kita dari kerugian yang tak dapat digantikan dan membatasi pemanasan global hingga 1.5 derajat celcius sudah kian menipis.

“Itulah mengapa pemerintahan Inggris bangga untuk turut berpartisipasi bersama dengan para mitra kami di dalam Koalisi LEAF, menggerakkan investasi bisnis dan bekerja sama bahu-membahu dengan negara-negara hutan tropis untuk bekerja dan menghentikan deforestasi, mengurangi emisi gas rumah kaca global dan memulihkan pelestarian alam,” ujar Johnson.

Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg mengatakan, "Hutan tropis merupakan prasyarat mutlak dalam memerangi perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, namun nyatanya hutan tropis mendapatkan perhatian dan pembiayaan yang jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Hari ini, Koalisi LEAF mengambil langkah pertama yang bersifat krusial untuk melaksanakan perubahan”.

Solberg mengungkapkan kegembiraannya karena akhirnya negara dengan hutan tropis dapat diyakinkan bahwa mereka akan menerima penghargaan finansial bila mereka mampu menunjukkan adanya pengurangan deforestasi.

“Saya gembira karena perusahaan besar saat ini turut mengambil langkah proaktif untuk menyediakan pembiayaan selain juga mengurangi emisi mereka”, ujar Solberg

Mengakhiri deforestasi hutan tropis pada tahun 2030 menjadi tahapan penting untuk memenuhi tujuan iklim global, keanekaragaman hayati dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDG).

Hutan tropis memiliki peran yang sangat penting untuk menyerap karbon dari atmosfir. Melindungi hutan tropis merupakan salah satu peluang terbesar bagi aksi iklim dalam dekade mendatang, yaitu upaya penanggulangan dengan efektivitas biaya sebesar seperempat jumlah biaya mitigasi pada tahun 2030.

“Hutan tropis di seluruh dunia berada dalam ancaman. Kerusakan hutan hujan primer meningkat sebesar 12%n pada 2019 hingga 2020. Secara keseluruhan, dunia telah kehilangan lebih dari 4,4 juta hektare tutupan hutan tropis primer tahun lalu, area yang bahkan lebih besar dari luas negara Swiss,” paparnya.

Para perusahaan yang turut berpartisipasi telah berkomitmen untuk melaksanakan pengurangan emisi gas rumah kaca yang mereka hasilkan secara signifikan, yang sesuai dengan target berbasis ilmiah dan konsisten dengan tujuan temperatur jangka panjang di dalam Perjanjian Paris.

Kontribusi perusahaan tersebut di dalam Koalisi LEAF berupa penambahan, dan bukan sebagai substitusi, atas pengurangan emisi internal.

Koalisi LEAF menjadi wadah bagi perusahaan untuk memberikan dukungan tambahan atas kebutuhan aksi iklim yang semakin mendesak di negara-negara dengan hutan tropis, sehingga dapat membantu mereka untuk mencapai target iklim nasional yang semakin ambisius, atau dikenal dengan istilah nationally determined contributions (NDC) sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Paris.

