Mampukah ASEAN Leaders Meeting Bawa Perubahan untuk Myanmar?

Sabtu, 24 April 2021 | 18:36 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / IDS

Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia berhasil menjadi inisiator pelaksanaan ASEAN Leaders Meeting (ALM) yang dihadiri secara fisik oleh para pemimpin ASEAN, termasuk pimpinan junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Dari 10 negara anggota ASEAN, 7 negara termasuk Indonesia ikut berpartisipasi, sedangkan 3 negara menyatakan tidak hadir.

Langkah diplomasi Indonesia patut mendapatkan apresiasi karena sejak awal, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selalu bersikap aktif melakukan berbagai lobi ke negara-negara ASEAN. Namun, pertanyaan yang mengemuka, mampukah ALM membawa perubahan untuk Myanmar?

Mampukah pemimpin ASEAN melunakkan sikap Panglima Militer Min Aung Hlaing yang disebut sebagai pemicu konflik berdarah di Myanmar?

“Kalau ditanya, apakah pertemuan ini bisa efektif bawa perubahan Myanmar, saya juga tidak tahu karena kita masih zero sum. Apakah tentara mau datang ke negara lain, lalu mengatakan, oke saya salah, tolong bantu. Tentara tidak dididik untuk menerima kekalahan, tapi dia akan bela mati-matian negaranya,” ujar kata Wakil Indonesia di Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Antar-Pemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR), Yuyun Wahyuningrum, saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (24/4/2021).

BACA JUGA Pemimpin ASEAN Diminta Sepakati Keputusan Tegas untuk Myanmar

Yuyun menjelaskan selama ini pemerintah junta militer Myanmar memakai pendekatan zero sum. Artinya, Myanmar masih menolak negaranya menjadi topik dalam diskusi. Myanmar juga selalu menganggap persoalan di negaranya sebagai urusan domestik, bukan masalah kawasan apalagi internasional.

Oleh karena itu, Yuyun menyebut ASEAN, khususnya Indonesia, saat ini berusaha mendudukkan realitas bahwa kudeta militer telah menyebabkan sekitar 700 orang meninggal.

Di sisi lain, ribuan orang telah ditahan secara semena-mena, ditambah terjadinya berbagai pelanggaran HAM seperti penahanan ilegal, pelecehan seksual, penyiksaan, dan lainnya.

“Itu semua didudukan dulu bahwa we have a problem. Kita punya masalah. Itu saja susah. Kalau sudah mantap, baru kita bicara solusi atau menuju ke solusi seperti apa,” ujar Yuyun yang merupakan PhD Candidate di The Global Governance Law and Social Justice at International Institute of Social Studies in The Hague, Erasmus University, Rotterdam, Belanda.

BACA JUGA Jokowi: Kekerasan di Myanmar Harus Dihentikan

Yuyun Wahyuningrum, mengatakan ASEAN mengambil pendekatan berbeda dalam mengatasi situasi Myanmar saat ini

“Jika kita melihat di seluruh dunia, hanya ASEAN yang mau engage (terlibat) dengan panglima militer Myanmar. Biasanya pendekatannya hanya memutuskan hubungan, kasih sanksi. Tapi ASEAN mengambil cara berbeda,” ujarnya.

Yuyun mengatakan tujuan dari ALM bukan terutama mencari solusi secara konkret, melainkan upaya ASEAN untuk mendudukkan masalah.

“Kalau mau menyelesaikan masalah, ya harus bicara dengan orang yang membuat masalah, problem maker-nya,” katanya.

Sumber: BeritaSatu.com