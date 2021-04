Meskipun Pandemi Covid-19, Belanja Militer AS Masih Tinggi

Selasa, 27 April 2021 | 10:17 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Konvoi kendaraan militer AS tiba di dekat kota Bardarash, Kurdi Irak, di provinsi Dohuk setelah mereka menarik diri dari Suriah utara, Senin (21/10/2019). (Foto: AFP)

Stockholm, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) terus meningkatkan pengeluaran militernya meskipun ada pandemi Covid-19. Seperti dilaporkan Xinhua, pada Senin (26/4/2021), temuan itu terungkap dalam laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI).

Pengeluaran militer oleh Amerika Serikat pada tahun 2020 meningkat 4,4 persen dibandingkan dengan 2019, mencapai sekitar US$ 778 miliar atau Rp 11.290 triliun yang alami pertumbuhan tiga tahun berturut-turut, setelah tujuh tahun pengurangan berkelanjutan.

"Sebagai pemboros militer terbesar di dunia, Amerika Serikat menyumbang 39 persen dari total pengeluaran militer (dunia) pada tahun 2020," kata laporan itu.

"Kenaikan baru-baru ini dalam pengeluaran militer AS terutama dapat dikaitkan dengan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan, dan beberapa proyek jangka panjang seperti modernisasi persenjataan nuklir AS dan pengadaan senjata skala besar," papar Alexandra Marksteiner, seorang peneliti SIPRI's Arms and Program Pengeluaran Militer, seperti dikutip dalam laporan itu.

Menurut SIPRI, total pengeluaran militer global naik menjadi US$ 1.981 miliar (Rp 28.749 triliun) pada 2020. Jumlah itu meningkat 2,6 persen secara riil dibandingkan dengan 2019.

Peningkatan tersebut dilatarbelakangi oleh penyusutan produk domestik bruto global, yang sebagian besar disebabkan oleh dampak ekonomi Covid-19.

Akibatnya, pengeluaran militer sebagai bagian dari PDB - beban militer - mencapai rata-rata global 2,4 persen pada tahun 2020, naik dari 2,2 persen pada tahun 2019. Tren ini adalah kenaikan tahun ke tahun terbesar dalam beban militer sejak itu. krisis keuangan dan ekonomi global pada tahun 2009, kata laporan itu.

"Kami dapat mengatakan dengan pasti bahwa pandemi tidak berdampak signifikan pada pengeluaran militer global pada tahun 2020. Masih harus dilihat apakah negara-negara akan mempertahankan tingkat pengeluaran militer ini selama tahun kedua pandemi," kata Diego Lopes da Silva, seorang peneliti dari Program Pengeluaran Militer dan Senjata SIPRI, seperti dikutip dalam laporan itu.

Sumber: BeritaSatu.com