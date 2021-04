Indonesia-Bangladesh Sepakati Rute Penerbangan Langsung Medan-Dhaka

Sabtu, 1 Mei 2021 | 05:58 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah melakukan pertemuan pertama konsultasi bilateral (Foreign Office Consultation/FOC) secara virtual antara Indonesia dan Bangladesh. Dalam FOC tersebut salah satunya menyepakati persetujuan untuk membuka slot penerbangan langsung rute Medan-Dhaka kepada Lion Air pada April 2021.

FOC dipimpin oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani bersama Sekretaris Luar Negeri Kemlu Bangladesh Masud Bin Momen, Kamis (29/4/2021).

“Pemanfaatan jalur penerbangan langsung ini diharapkan dapat mendorong bisnis dan pariwisata setelah situasi memungkinkan dengan masa pandemi ini,” sebut siaran pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Beritasatu.com, Jumat (30/4/2021).

Dalam FOC, Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk penguatan diplomasi ekonomi ke Bangladesh, salah satunya lewat penyelesaian Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement (PTA) dan peningkatan kerja sama ekonomi. Selain itu, kedua negara menyepakati potensi kerja sama industri halal, kesehatan, farmasi dan pertahanan, sekaligus proses penguatan kerja sama di sektor energi dan infrastruktur, serta industri strategis lainnya.

Kedua pimpinan juga setuju untuk menggelar peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 2022 sebagai refleksi hubungan bilateral yang sangat baik dan puncak waktu dalam mengejar berbagai kesepakatan dan program kerja konkret RI-Bangladesh, khususnya bidang diplomasi ekonomi dan rencana peluncuran Cultural Exchange Program Indonesia-Bangladesh.

Kesepakatan penting lain yang dihasilkan adalah penandatanganan MoU kerja sama peningkatan kapasitas diplomatik RI-Bangladesh antara Pusdiklat Kemlu RI dan Foreign Service Academy Bangladesh. FOC telah membahas delapan draft MoU di berbagai bidang yang disepakati untuk dapat secepatnya diselesaikan.

Kedua pihak juga membahas isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama, khususnya dukungan Indonesia dan ASEAN dalam masalah pengungsi Rohingya, pertukaran best practices dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, dan penguatan kerja sama dalam berbagai forum internasional.

Selama 49 tahun terjalinnya hubungan diplomatik, kerja sama kedua negara terfokus pada penguatan serta peningkatan diplomasi ekonomi.

Bangladesh merupakan mitra dagang penyumbang surplus kedua terbesar Indonesia di kawasan Asia Selatan setelah India. Dalam 5 tahun terakhir, neraca perdagangan kedua negara rata-rata mencapai US$ 1,5 miliar (Rp 21,6 triliun). Bahkan, di tengah pandemi mencapai surplus US$ 1,6 miliar (Rp 23,1 triliun) dengan nilai perdagangan sebesar US$ 1,76 miliar (Rp 25,4 triliun) dimana minyak kelapa sawit sebagai komoditas ekspor utama RI ke Bangladesh.

Sumber: BeritaSatu.com