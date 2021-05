Untuk Darurat, WHO Setujui Vaksin Covif-19 Moderna

Minggu, 2 Mei 2021 | 07:07 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jarum suntik dan botol vaksin dengan logo yang direproduksi dari perusahaan biotek AS Moderna. Gambar diambil di satu studio di Paris, Prancis, pada Senin (16/11/2020). (Foto: AFP)

Jenewa, Beritasatu.com- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengizinkan penggunaan darurat vaksin Covid-19 Moderna. Seperti dilaporkan euronews, Sabtu (1/5/2021), vaksin mRNA dari pabrikan Amerika Serikat (AS) ini bergabung dengan vaksin dari Astrazeneca, Pfizer-Biontech dan Johnson & Johnson dalam menerima daftar penggunaan darurat WHO.

"Persetujuan serupa untuk vaksin Sinopharm dan Sinovac Tiongkok diperkirakan akan keluar dalam beberapa hari dan minggu mendatang," kata WHO.

Lampu hijau untuk vaksin Moderna, yang diumumkan Jumat malam, memakan waktu berbulan-bulan karena penundaan yang dihadapi WHO dalam mendapatkan data dari pabrikan.

Banyak negara tanpa kantor pengaturan dan penilaian medis yang canggih bergantung pada daftar WHO untuk memutuskan apakah akan menggunakan vaksin.

Badan anak-anak PBB UNICEF juga menggunakan daftar itu untuk menyebarkan vaksin dalam keadaan darurat seperti pandemi.

Pengumuman tersebut, bagaimanapun, tampaknya tidak akan berdampak langsung pada pasokan vaksin Moderna untuk negara berkembang. Perusahaan membuat perjanjian pasokan dengan banyak negara kaya, yang telah menerima jutaan dosis.

Dalam satu pernyataan hari Jumat, CEO Stephane Bancel mengatakan Moderna "secara aktif berpartisipasi dalam diskusi dengan organisasi multilateral, seperti Covax, untuk membantu melindungi populasi di seluruh dunia."

Bancel merujuk pada program yang didukung PBB untuk mengirimkan vaksin Covid-19 ke banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah, berdasarkan kebutuhan.

Sumber: BeritaSatu.com