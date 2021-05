Mulai 4 Mei, AS Larang Masuk Pelancong dari India

Minggu, 2 Mei 2021 | 14:04 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Amerika Serikat (AS) melarang masuk perjalanan warga negara non AS dari India mulai 4 Mei 2021. Seperti dilaporkan Reuters, Jumat (30/4/2021), pembtasan itu diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sehubungan dengan epidemi Covid-19.

“Pembatasan baru, yang berlaku pada Selasa, 4 Mei pukul 12.01 itu, merupakan saran dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS dan diberlakukan karena besarnya dan cakupan pandemi Covid-19 di India melonjak," kata Gedung Putih.

Pelarangan itu menyebut India menyumbang lebih dari sepertiga kasus global baru. Pelarangan juga menambahkan bahwa tindakan proaktif diperlukan untuk melindungi kesehatan publik bangsa dari para pelancong yang memasuki AS dari India.

Pada bulan Januari, Biden mengeluarkan larangan serupa pada sebagian besar warga negara non-AS yang memasuki negara yang baru-baru ini berada di Afrika Selatan.

Biden juga memberlakukan kembali larangan masuk pada hampir semua pelancong non-AS yang pernah berada di Brasil, Inggris, Irlandia, dan 26 negara di Eropa yang mengizinkan perjalanan melintasi perbatasan terbuka. Tiongkok dan Iran juga sama-sama tercakup dalam kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut berarti sebagian besar warga negara non-AS yang telah berada di salah satu negara yang disebutkan dalam 14 hari terakhir tidak memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Penduduk tetap AS dan anggota keluarga serta beberapa warga negara non-AS lainnya, seperti pelajar, dikecualikan.

BACA JUGA India Terima Gelombang Pertama Vaksin Covid-19 Sputnik V

Sumber mengatakan keputusan untuk memberlakukan pembatasan perjalanan terbaru muncul dengan cepat dan hanya dicapai dalam 24 jam terakhir.. Kedutaan Besar India di Washington tidak segera berkomentar.

Peringkat kedua setelah AS dalam total infeksi, India telah melaporkan lebih dari 300.000 kasus baru setiap hari selama sembilan hari berturut-turut. Catatan India mencapai rekor global lain sebesar 386.452 pada hari Jumat.

Total kematian telah melampaui 200.000 dan kasus mendekati 19 juta - hampir delapan juta sejak Februari saja - karena jenis baru yang ganas telah dikombinasikan dengan acara "penyebar super" seperti demonstrasi politik dan festival keagamaan.

Sumber: BeritaSatu.com