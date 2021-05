Setelah 27 Tahun, Bill dan Melinda Gates Cerai

Selasa, 4 Mei 2021 | 06:51 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Bill Gates memberikan sambutan pada acara peluncuran The Indonesia Health Fund di Jakarta, Sabtu (5/4). The Indonesia Health Fund adalah sebuah kegiatan kemanusiaan yang diinisiasi Tahir Foundation bekerja sama dengan Bill & Melinda Gates Foundation. BeritaSatu Photo/Ruht Semiono (Foto: Suara Pembaruan)

New York, Beritasatu.com - Bill Gates, salah satu pendiri dan mantan CEO Microsoft, dan istrinya, Melinda Gates, bercerai setelah menikah selama 27 tahun. Gates mengumumkan perceraiannya lewat Twitter, Selasa (4/5/2021).

"Setelah pertimbangan matang dan berusaha membuat pernikahan kami berhasil, kami akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kami," kata pernyataan bersama yang di-tweet Bill Gates.

"Selama 27 tahun terakhir, kami telah membesarkan tiga anak yang luar biasa dan membangun yayasan (Bill and Melinda Gates Foundation) yang berusaha membuat semua orang hidup sehat dan produktif. Kami tetap memiliki kepercayaan akan misi kami dan akan terus bekerja sama di yayasan kami, tetapi kami merasa kami tidak lagi bisa tumbuh bersama sebagai pasangan di fase kehidupan ke depan. Kami meminta ruang privasi di fase baru kehidupan kami ini," cuit Bill.

Bill Gates adlah CEO Microsoft sejak 1975 hingga 2000. Bill Gates diteruskan oleh Steve Ballmer, sementara Gates menjabat sebagai chairman dan kepala arsitek software. Pada 2008, Gates mundur dari pekerjaan sehari-harinya di Microsoft untuk mengurus yayasannya.

Bill Gates resmi mundur dari direksi Microsoft di tengah-tengah pandemi. Sejak itu, Gates banyak menghabiskan waktu di yayasannya, yang juga bergerak di bidang pencegahan pandemi.

Bill dan Melinda bertemu pada tahun 1987 di sebuah acara makan malam perusahaan. Saat itu, Melinda adalah manajer pemasaran Microsoft. "Beberapa bulan setelah acara itu, baru dia mengajak saya kencan," kata Melinda. Pada tahun 1994, mereka menikah di Hawaii.

Pembagian harta gono-gini Bill dan Melinda belum dipastikan. Bill Gates memiliki 1,37% saham Microsoft senilai US$ 26 miliar. Pada suatu ketika, Bill dan Melinda sepakat untuk menanamkan US$ 20 miliar saham Microsoft ke yayasan mereka. Saat ini, Bill and Melinda Gates Foundation memiliki aset US$ 51 miliar.

Dalam sebuah dokumenter Netflix pada 2019 berjudul Inside Bill's Brain, Bill mengatakan Melinda adalah partnernya yang setara. "Dia mirip dengan saya, dalam hal dia juga seorang optimis dan tertarik sains. Dia lebih pintar bergaul dengan orang dibanding saya," kata Bill Gates.

Sumber: CNBC.com