Estimasi Kekayaan Pasangan Bill Gates dan Melinda Capai Rp 1.877 T

Selasa, 4 Mei 2021 | 10:22 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

New York, Beritasatu.com - Bill Gates, salah satu pendiri dan mantan CEO Microsoft, dan istrinya, Melinda Gates, bercerai setelah menikah selama 27 tahun. Pasangan ini merupakan salah satu yang terkaya di dunia, dengan kekayaan bersama yang diperkirakan mencapai US$ 130 miliar atau sekitar Rp 1.877 triliun (kurs rupiah Rp 14.439).

"Setelah pertimbangan matang dan berusaha membuat pernikahan kami berhasil, kami akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kami," kata pernyataan bersama yang di-tweet Bill Gates.

"Selama 27 tahun terakhir, kami telah membesarkan tiga anak yang luar biasa dan membangun yayasan (Bill and Melinda Gates Foundation) yang berusaha membuat semua orang hidup sehat dan produktif. Kami tetap memiliki kepercayaan akan misi kami dan akan terus bekerja sama di yayasan kami, tetapi kami merasa kami tidak lagi bisa tumbuh bersama sebagai pasangan di fase kehidupan ke depan. Kami meminta ruang privasi di fase baru kehidupan kami ini," cuit Bill.

Bill Gates adlah CEO Microsoft sejak 1975 hingga 2000. Bill Gates diteruskan oleh Steve Ballmer, sementara Gates menjabat sebagai chairman dan kepala arsitek software. Pada 2008, Gates mundur dari pekerjaan sehari-harinya di Microsoft untuk mengurus yayasannya.

Bill Gates resmi mundur dari direksi Microsoft di tengah-tengah pandemi. Sejak itu, Gates banyak menghabiskan waktu di yayasannya, yang juga bergerak di bidang pencegahan pandemi.

BACA JUGA Makan Malam Bisnis di New York Menyatukan Bill Gates dan Melinda

Pembagian harta gono-gini Bill dan Melinda belum dipastikan. Bill Gates memiliki 1,37% saham Microsoft senilai US$ 26 miliar. Pada suatu ketika, Bill dan Melinda sepakat untuk menanamkan US$ 20 miliar saham Microsoft ke yayasan mereka. Saat ini, Bill and Melinda Gates Foundation memiliki aset US$ 51 miliar.

Tahun lalu, yayasan mereka menjanjikan dana sekitar US$ 250 juta untuk membantu memerangi pandemi Covid-19, dengan sebagian dana disalurkan untuk distribusi vaksin Covid-19 yang menyelamatkan jiwa ke beberapa bagian Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan.

Perpisahan Gates dan Melinda terjadi dua tahun setelah perceraian pendiri Amazon Jeff Bezos dengan istrinya MacKenzie yang merupakan salah satu pasangan terkaya di dunia.

Sumber: marca.com