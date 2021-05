Pada 4 Juli, AS Targetkan 70% Orang Dewasa Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Rabu, 5 Mei 2021 | 17:32 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Seorang sukarelawan diberi vaksin Covid-19 Moderna mRNA-1273 di Detroit, AS pada 5 Agustus 2021. (Foto: AFP- Jiji/SISTEM KESEHATAN HENRY FORD)

Washington, Beritasatu.com- Presiden Joe Biden pada Selasa (4/5/2021) mengumumkan target agar 70% orang dewasa Amerika Serikat (AS) sudah divaksinasi dengan setidaknya satu dosis Covid-19 pada liburan Hari Kemerdekaan 4 Juli.

Seperti dilaporkan Reuters, Rabu (5/5/2021), Biden mendesak kaum muda berusia 20-an dan 30-an pada khususnya untuk diinokulasi.

Presiden sebelumnya telah mengumumkan 4 Juli sebagai tanggal target ketika orang Amerika dapat berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil untuk menandakan kembalinya keadaan normal di tengah pandemi. Biden telah menjadikan memerangi virus corona sebagai prioritas utama pemerintahannya.

Tujuan baru Biden datang ketika pemerintah menghadapi tantangan yang meningkat, meskipun tidak terduga, untuk mendapatkan suntikan ke pelukan orang-orang yang ragu-ragu tentang vaksin. Target baru memperhitungkan kenyataan itu.

"Sekarang kami memiliki pasokan vaksin, kami fokus untuk meyakinkan lebih banyak orang Amerika untuk datang dan mendapatkan vaksin yang tersedia bagi mereka," kata Biden kepada wartawan di Gedung Putih saat mengumumkan targetnya.

"Jika kami berhasil dalam upaya ini maka orang Amerika akan mengambil langkah serius menuju kembali normal," ujarnya.

Tujuan baru Biden termasuk memiliki 160 juta orang dewasa yang telah divaksinasi penuh pada tanggal 4 Juli.

Seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada wartawan bahwa saat ini 105 juta orang Amerika telah divaksinasi penuh. Lebih dari 56% orang dewasa AS, atau 147 juta orang, telah menerima setidaknya satu dosis.

"Ada banyak orang yang lebih muda, terutama mereka yang berusia 20-an dan 30-an tahun yang percaya bahwa mereka tidak membutuhkannya. Saya ingin menjelaskan secara mutlak: Anda memang perlu divaksinasi," kata Biden.

Sasaran presiden akan menghasilkan sekitar setengah dari seluruh populasi AS yang divaksinasi pada awal Juli. Pejabat AS bersiap untuk memberikan vaksin kepada remaja setelah disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA).

Sumber: BeritaSatu.com