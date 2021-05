Perusahaan Bill Gates Transfer Rp 26 Triliun ke Melinda

Rabu, 5 Mei 2021 | 21:10 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Perusahaan Bill Gates mentransfer US$ 1,8 miliar atau Rp 26 triliun ke Melinda Gates, pada Selasa (4/5/2021). Seperti dilaporkan Bloomberg, Bill dan Melinda Gates mengumumkan pada Senin bahwa mereka akan bercerai setelah 27 tahun menikah.

Cascade Investment, perusahaan induk yang dibuat Bill Gates dengan hasil penjualan saham dan dividen Microsoft Corp., mentransfer sekuritas senilai lebih dari US$ 1,8 miliar kepada Melinda French Gates, sehari setelah pasangan itu mengumumkan perceraian mereka setelah 27 tahun menikah.

Melinda Gates sekarang adalah pemilik manfaat dari 14,1 juta saham Canadian National Railway Co senilai sekitar US$ 1,5 miliar atau Rp 21,6 triliun, menurut pengajuan Komisi Sekuritas dan Bursa tanggal 3 Mei. Perusahaan investasi tersebut juga mentransfer 2,94 juta saham di AutoNation Inc., senilai US$ 309 juta atau Rp 4,46 triliun.

Melalui Cascade, Gates memiliki minat dalam real estate, energi dan perhotelan serta saham di banyak perusahaan publik, termasuk Deere & Co. dan Republic Services Inc. Pasangan ini juga di antara pemilik tanah terbesar di Amerika.

Menurut Bloomberg Billionaires Index, Bill Gates memiliki kekayaan US$ 145,4 miliar atau Rp 2.102 triliun.

Seperti dilaporkan Reuters, Bill & Melinda Gates Foundation telah menjadi salah satu lembaga paling kuat dan berpengaruh dalam kesehatan masyarakat global. Yayasan ini menghabiskan lebih dari US$ 50 miliar selama dua dekade terakhir untuk membawa pendekatan bisnis untuk memerangi kemiskinan dan penyakit.

Gates telah mendukung program-program yang dipuji secara luas dalam pemberantasan malaria dan polio, nutrisi anak dan vaksin. Tahun lalu, yayasan tersebut berkomitmen sebesar US$ 1,75 miliar untuk bantuan Covid-19.

Bill Gates, 65, yang ikut mendirikan Microsoft Corp (MSFT.O), dan pasangannya, Melinda French Gates, 56, bertemu setelah bergabung dengan raksasa perangkat lunak itu sebagai manajer produk. Mereka berkencan selama beberapa tahun sebelum menikah pada Januari 1994 di Hawaii.

