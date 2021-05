Dicekal Medsos, Trump Luncurkan Situs Internet Baru

Rabu, 5 Mei 2021 | 22:13 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah meluncurkan satu ruang di situs internetnya. Lewat situs itu, dia tetap dapat memposting pesan yang bisa dibagikan oleh orang lain ke Twitter dan Facebook.

Seperti dilaporkan Reuters, Selasa (4/5/2021), situs “From the Desk of Donald J Trump” berisi postingan dari mantan presiden Amerika Serikat yang dapat disukai dan dibagikan oleh orang lain ke Twitter dan Facebook, tempat Trump sendiri tetap dilarang.

Langkah pada hari Selasa itu dilakukan sehari sebelum keputusan dari dewan pengawas Facebook Inc tentang apakah akan menegakkan penangguhan tanpa batas Trump dari platform tersebut.

Trump dilarang dari banyak platform media sosial setelah penyerangan 6 Januari yang mematikan di Capitol AS oleh para pendukungnya.

Penasihat senior Trump, Jason Miller, mengatakan dalam satu cuitan Twitter bahwa kumpulan postingan ini bukanlah platform media sosial yang direncanakan Trump untuk diluncurkan.

“Kami akan mendapatkan informasi tambahan tentang hal itu dalam waktu dekat,” cuitnya.

Situs yang pertama kali dilaporkan oleh Fox News ini dijuluki “From the Desk of Donald J Trump” dan berisi postingan dari Trump yang bisa dibagikan dan dinilai suka. Satu sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa itu dibangun oleh Campaign Nucleus, perusahaan layanan digital yang dibuat oleh mantan manajer kampanye Trump, Brad Parscale.

Postingan di situs tersebut mengulangi klaim palsu Trump bahwa ia kalah dalam pemilu 2020 karena penipuan pemilih yang meluas dan merendahkan sesama Republikan yang telah mengkritiknya seperti Senator Mitt Romney dan Perwakilan Liz Cheney.

Twitter Inc dan Facebook sama-sama telah menghapus konten yang diposting dari akun lain yang mereka katakan berusaha menghindari larangan mereka terhadap Trump. Perusahaan tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang bagaimana mereka akan memperlakukan posting yang dibagikan dari ruang baru.

Twitter menyatakan larangannya bersifat permanen, bahkan jika dia mencalonkan diri lagi. Platform ini sering digunakan Trump dan memiliki 88 juta pengikut.

Sumber: BeritaSatu.com