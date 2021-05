Kanada Setujui Vaksin Covid-19 Pfizer untuk Remaja 12-15 Tahun

Kamis, 6 Mei 2021 | 17:34 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Tamara Dus (kiri), direktur Layanan Keamanan Jaringan Kesehatan Universitas, memberikan vaksin Covid-19 Pfizer-Biontech dosis pertama di Ontario kepada pekerja pendukung pribadi Anita Quidangen di Toronto, Kanada, Desember 2020. (Foto: The Canadian Press)

Ottawa, Beritasatu.com- Kanada telah mengizinkan penggunaan vaksin virus corona Pfizer untuk anak-anak berusia antara 12 dan 15 tahun. Seperti dilaporkan BBC, Kamis (6/5/2021), Kanada adalah negara pertama yang menyetujui vaksin Covid-19 untuk kelompok usia tersebut.

Kementerian kesehatan negara itu membuat keputusan berdasarkan data dari uji klinis fase tiga pada anak-anak seusia itu.

"Departemen menetapkan bahwa vaksin ini aman dan efektif bila digunakan pada kelompok usia yang lebih muda tersebut," kata seorang penasihat di kementerian tersebut. Pfizer menyatakan vaksinnya bekerja dengan baik di kelompok usia.

Sebelumnya, Kanada telah mengizinkan penggunaan vaksin Pfizer pada orang berusia di atas 16 tahun.

BACA JUGA PM Kanada dan Istri Disuntik Vaksin Covid-19 Astrazeneca

Provinsi Alberta, yang memiliki tingkat virus tertinggi di Kanada, menyatakan akan menawarkan vaksin kepada remaja yang berusia di atas 12 tahun mulai Senin (10/5).

Kanada telah mencatat lebih dari 1,2 juta kasus virus corona dan sekitar 20% di antaranya terjadi pada orang di bawah usia 19 tahun.

Peluncuran vaksin di negara itu relatif lambat, yang disebabkan oleh penundaan pengiriman. Sekitar 34% orang di negara itu telah menerima setidaknya satu dosis vaksin sementara angka di AS mencapai 44%, menurut Our World in Data.

BACA JUGA Kanada Tunda Vaksin Covid-19 Astrazeneca untuk Orang di Bawah Usia 55 Tahun

Pemerintah Kanada juga menghadapi kritik karena menarik pasokan vaksin Covid dari skema berbagi inokulasi Covax. Sementara itu, Covax mengumpulkan dana dari negara-negara kaya untuk membantu membeli vaksin bagi diri mereka sendiri dan negara-negara berpenghasilan rendah.

Risiko anak-anak menjadi sangat sakit atau sekarat karena Covid-19 sangat kecil, dan selama pandemi mereka jarang membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Sumber: BeritaSatu.com