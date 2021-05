Survei: Dibanding Rusia dan Tiongkok, AS Lebih Mengancam Demokrasi

Kamis, 6 Mei 2021 | 20:04 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Pendukung Trump bentrok dengan polisi dan pasukan keamanan saat mereka menyerbu Capitol AS di Washington, DC, Rabu (6/1/2021)> (Foto: AFP)

Kopenhagen, Beritasatu.com- Satu jajak pendapat yang diambil di 53 negara menemukan bahwa 44% orang di seluruh dunia menganggap Amerika Serikat (AS) sebagai ancaman bagi demokrasi mereka. Dibanding AS, responden menilai AS jauh lebih mengancam demokrasi dari Tiongkok dan Rusia.

Dari 53.000 orang yang disurvei di 53 negara, lebih banyak responden (44%) menganggap pengaruh AS di negara mereka sebagai "ancaman bagi demokrasi" daripada mereka yang tidak (26%). Sementara itu, hanya 38% yang menganggap pengaruh Tiongkok sebagai ancaman bagi demokrasi.

Ketakutan terhadap pengaruh Rusia adalah yang terendah dari ketiganya, dengan hanya 28% yang menganggap Rusia sebagai ancaman bagi demokrasi mereka.

Negara-negara Asia termasuk yang paling takut pada pengaruh AS, sebut saja Pakistan paling takut pada Washington. Responden Jepang juga menganggap AS menjadi perhatian yang lebih besar daripada Tiongkok, sementara Meksiko, Kanada, Kolombia, Yunani, Israel, Australia, Ukraina, dan Swiss juga termasuk di antara separuh teratas.

Survei tersebut dilakukan oleh Latana dalam kemitraan dengan Aliansi Demokrasi, yang didirikan di Denmark oleh mantan sekretaris jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen. Detail hasil survei ini menurut beberapa orang di media sosial menarik, mengingat bahwa hasil menunjukkan tingkat ketakutan yang lebih tinggi terhadap AS secara tidak nyaman. daripada Rusia dan Tiongkok.

Saat orang-orang di negara-negara Eropa mengungkapkan tingkat ketakutan yang lebih rendah terkait pengaruh AS, mereka masih mengungkapkan lebih banyak ketakutan tentang hal itu daripada yang mereka lakukan tentang pengaruh dari Moskwa atau Beijing.

Sementara itu, 64% dunia juga menganggap ketidaksetaraan ekonomi sebagai ancaman bagi demokrasi, bersama dengan “batasan kebebasan berbicara” sebesar 53%, “pemilu yang tidak adil atau curang” sebesar 49%, dan kekuatan perusahaan Teknologi Besar - sebagian besar yang berbasis di Amerika Serikat - sebesar 48%.

BACA JUGA Tewaskan Sipil dan Anak-anak, Jenderal Min Aung Hlaing Berjanji Jaga Demokrasi Myanmar

Mengenai "peran AS dalam urusan dunia", orang-orang di Rusia, Tiongkok, dan Eropa paling kritis, sedangkan Amerika Latin dan Asia lebih positif.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa kekhawatiran atas pengaruh AS pada negara demokrasi lain telah meningkat sejak tahun lalu - naik 20% di Jerman saja dan 16% di Tiongkok.

Aliansi Demokrasi membanggakan diri karena didanai oleh “beberapa pemerintahan demokratis,” termasuk Kanada. Aliansi juga menerima uang dari Google, Facebook, Microsoft, Institut George W. Bush, Dewan Atlantik, dan Institut Demokratik Nasional yang didanai George Soros.

Sumber: BeritaSatu.com