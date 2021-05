Vaksin Covid-19 Sinopharm Masuk Program Covax WHO

Sabtu, 8 Mei 2021 | 07:07 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jenewa, Beritasatu.com- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyetujui penggunaan darurat vaksin Covid-19 Sinopharm Tiongkok. Seperti dilaporkan Al Jazeera, Jumat (7/5/2021), Sinopharm sekarang dapat dimasukkan dalam program Covax yang didukung Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mendistribusikan vaksin Covid-19 ke negara-negara berpenghasilan rendah.

Keputusan hari Jumat oleh kelompok penasihat teknis WHO, yang pertama untuk vaksin Tiongkok, membuka kemungkinan bahwa penawaran Sinopharm dapat dimasukkan dalam program Covax yang didukung PBB dalam beberapa minggu atau bulan mendatang, dan didistribusikan melalui badan anak-anak PBB UNICEF dan WHO Amerika kantor Wilayah.

Selain angka kemanjuran, pabrikan Tiongkok telah merilis sangat sedikit data publik tentang dua vaksinnya - satu vaksin dikembangkan oleh Institut Produk Biologi Beijing dan vaksin yang lainnya oleh Institut Produk Biologi Wuhan.

Vaksin Sinopharm buatan Beijing adalah salah satu kelompok penasihat WHO yang dipertimbangkan untuk daftar penggunaan darurat.

“Sore ini, WHO memberikan daftar penggunaan darurat untuk menandatangani vaksin Covid-19 Beijing, menjadikannya vaksin keenam yang menerima validasi WHO untuk keamanan, kemanjuran dan kualitas,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhahom Ghebreyesus.

BACA JUGA BPOM Pastikan Vaksin Sinopharm Aman

Vaksin Sinopharm akan bergabung dengan vaksin yang dibuat oleh Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Astrazeneca, dan versi vaksin Astrazeneca yang dibuat oleh Serum Institute of India, untuk menerima otorisasi yang diinginkan dari badan kesehatan PBB.

“Ini memperluas daftar vaksin yang dapat dibeli Covax dan memberikan kepercayaan kepada negara-negara untuk mempercepat persetujuan peraturan mereka sendiri dan untuk mengimpor serta mengelola vaksin,” kata Tedros pada konferensi pers di Jenewa.

Sumber: BeritaSatu.com