Menlu Sebut India Teman Sejati Indonesia

Rabu, 12 Mei 2021 | 14:20 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan dukungan Indonesia kepada India yang saat ini mengalami situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Sebaliknya, Indonesia juga bersyukur atas dukungan India bahkan sejak awal pandemi.

“Sekarang saatnya untuk menunjukkan dukungan kami. Indonesia akan mendukung India dalam masa sulit ini, dan kami berkomitmen untuk berbagi beban dengan rakyat India. Bagaimanapun, a friend in need is a friend indeed,” kata Retno saat persiapan keberangkatan bantuan kemanusiaan Indonesia untuk India di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Rabu (12/5/2021).

Frasa a friend in need is a friend indeed bermakna teman sejati yaitu orang yang membantu pada saat sulit adalah orang yang benar-benar bisa diandalkan. Menurut Menlu Retro Marsudi, Indonesia dan India sahabat lama, sahabat dekat, sekaligus mitra strategis.

Retno menjelaskan Indonesia dan India sudah bekerja sama melawan Covid-19 sejak awal pandemi. Pemerintah India membantu Indonesia dengan membuka ekspor bahan baku obat yang saat itu sangat dibutuhkan Indonesia.

“Di awal masa pandemi, saya masih ingat betul karena saya langsung melakukan komunikasi dengan Menlu India, bagaimana Pemerintah India memfasilitasi sehingga ekspor bahan baku obat yang pada saat itu sangat diperlukan oleh Indonesia, dapat diperoleh Indonesia,” ujar Retno.

Retno mengatakan India juga berperan penting untuk mendukung pengadaan vaksin melalui kerangka multilateral melalui Covax Facility. Dia menyebut persahabatan Indonesia dan India telah terjalin sejak masa Presiden Soekarno dan Perdana Menteri (PM) Jawaharlal Nehru, sampai sekarang di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan PM Narendra Modi.

Dalam kerangka lebih besar, Retno menyampaikan Indonesia selalu meyakini keberhasilan untuk melawan pandemi harus ada solidaritas, kolaborasi, dan kerja sama. “Hanya dengan spirit solidaritas dan kerja sama, kita dapat keluar dari pandemi ini sebagai pemenang. Recover together, recover stronger,” ujarnya.

Retno menambahkan Indonesia sejak awal pandemi sudah memberikan bantuan Covid-19 kepada negara sahabat berupa alat kesehatan seperti masker, sarung tangan, dan hand sanitizer, serta membantu Palestina dan negara-negara di Pasifik. Selain itu, ujarnya, Indonesia juga berkontribusi melalui Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) atau Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi untuk mendukung akses setara vaksin bagi semua negara.

“No country should be left behind, no one is safe until everyone is,” tandas Retno.

Indonesia hari ini akan mengirimkan bantuan ke India berupa 200 unit oxygen concentrator (konsentrator oksigen) dalam bentuk hibah kemanusiaan. Bantuan yang dikirimkan pukul 14.00 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia menjadi wujud solidaritas bangsa dan rakyat Indonesia kepada India.

Sumber: BeritaSatu.com