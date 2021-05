Ini Dia, Rekomendasi Panel Ahli agar Dunia Bisa Atasi Pandemi Covid-19

Kamis, 13 Mei 2021 | 12:39 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jenewa, Beritasatu.com- Pandemi Covid-19 telah membunuh setidaknya 3,3 juta orang sejauh ini dan menghancurkan ekonomi global. Meskipun demikian, ada sejumlah cara agar pandemi Covid-19 bisa diatasi. Para ahli memberikan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan.

Seperti dilaporkan pada Rabu (12/5/2021), Panel Independen untuk Kesiapsiagaan dan Respons Pandemi (IPPPR) membuat beberapa rekomendasi tentang bagaimana menangani pandemi saat ini. Laporan panel berjudul "Covid-19: Make it the last pandemic", menyatakan bahwa sistem alarm global perlu dirombak untuk mencegah bencana serupa.

“Negara kaya dan divaksinasi dengan baik harus menyediakan 92 wilayah termiskin dalam skema Covax dengan setidaknya satu miliar dosis vaksin pada 1 September, dan lebih dari dua miliar pada pertengahan 2022,” katanya.

Negara-negara industri G-7 harus membayar 60 persen dari US$ 19 miliar (Rp 270 triliun) yang diperlukan untuk mendanai vaksin, diagnostik, dan terapeutik melalui program Access to Covid Tools Accelerator WHO pada tahun 2021.

“WHO dan Organisasi Perdagangan Dunia juga harus meminta negara-negara penghasil vaksin besar dan produsen untuk menyetujui lisensi sukarela dan transfer teknologi untuk vaksin Covid-19. Jika tindakan tidak terjadi dalam tiga bulan, pengabaian ... hak kekayaan intelektual harus segera diberlakukan,” bunyi rekomendasi panel,” kata panel.

Untuk mengatasi wabah dan pandemi di masa depan, panel meminta Dewan Ancaman Kesehatan Global yang terdiri dari para pemimpin dunia, ditambah konvensi pandemi.

G-20 juga harus menciptakan Fasilitas Pembiayaan Pandemi Internasional, yang mampu menghabiskan US$ 5 miliar hingga US$ 10 miliar per tahun untuk kesiapsiagaan, dengan US$ 50 miliar hingga US$ 100 miliar siap bergulir jika terjadi krisis.

"Pada akhirnya, menginvestasikan miliaran dalam kesiapsiagaan sekarang akan menghemat triliunan di masa depan, seperti yang digambarkan dengan jelas oleh pandemi saat ini," kata Ketua IPPPR Helen Clark kepada wartawan.

Panel juga mengusulkan perbaikan WHO sehingga memiliki kendali yang lebih besar atas pendanaannya dan lebih banyak otoritas untuk kepemimpinannya.

Sistem peringatan WHO harus lebih cepat dan harus memiliki wewenang untuk mengirim misi ahli ke negara-negara segera tanpa menunggu lampu hijau mereka, tambahnya.

Panel yakin rekomendasinya akan menghentikan Covid-19 menjadi pandemi, seandainya sudah ada sebelum wabah.

Sumber: BeritaSatu.com