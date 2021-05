Kena Ransomware, Operator Pipa BBM Terbesar AS Bayar Tebusan US$ 5 Juta

Jumat, 14 Mei 2021 | 10:47 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Washington, Beritasatu.com - Colonial Pipeline, operator jaringan BBM terbesar AS, terpaksa membayar uang tebusan US$ 5 juta setelah terkena serangan siber ransomware pekan lalu. Demikian menurut sumber yang tidak disebutkan namanya kepada CNBC.

Seorang pejabat AS mengonfiramsi kepada NBC News, Colonial membayar sekitar US$ 5 juta kepada pelaku serangan siber. Perusahaan tidak mengonfirmasi pernyataan NBC News.

Kamis kemarin (13/5/2021), Presiden AS Joe Biden menolak berkomentar ketika ditanyakan apakah Colonial membayar tebusan. Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kebijakan Pemerintah AS adalah tidak membayar tebusan dalam bentuk apapun karena akan mendorong peretas melakukan serangan serupa lagi.

Jaringan pipa Colonial, dengan kapasitas 2,5 juta barel per hari, kembali beroperasi Rabu lalu setelah terkena serangan siber oleh kelompok bernama DarkSide pekan lalu. Perusahaan berharap mayoritas jaringan pada akhir pekan ini.

Serangan ransomware tersebut melumpuhkan jaringan pipa BBM sepanjang 5.500 mil dan menyebabkan kelangkaan BBM di pesisir timur dan tenggara AS.

Dalam pernyataannya, DarkSide menyatakan tindakan mereka murni karena uang dan tidak mengandung muatan politik apapun.

Presiden AS Joe Biden juga mengatakan DarkSide tampaknya tidak terkait dengan Pemerintah Rusia. Pada April lalu, Washington menuduh Badan Intelijen Asing Rusia berada di balik peretasan perusahaan teknologi AS SolarWinds dan berhasil mendapatkan akses komunikasi dan data pemerintahan AS. Kremlin membantah tuduhan AS.

Sumber: CNBC.com