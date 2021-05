Junta Myanmar Umumkan Darurat Militer Setelah Serangan di Bank dan Polisi

Jumat, 14 Mei 2021 | 14:48 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Naypyitaw, Beritasatu.com- Junta Myanmar mengumumkan darurat militer di satu kota di negara bagian Chin, Jumat (14/5/2021). Seperti dilaporkan Reuters, kondisi darurat diumumkan setelah serangan terhadap bank dan aparat kepolisian.

Junta Myanmar menyalahkan "teroris bersenjata" atas serangan terhadap kantor polisi dan bank. Serangan terjadi di tengah meningkatnya pertempuran antara militer dan pemberontak etnis di daerah perbatasan.

Dalam menghadapi oposisi yang meluas, junta militer telah berjuang untuk mempertahankan ketertiban di tengah protes harian di kota-kota dan pertempuran di negara-negara perbatasan sejak menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi untuk mengakhiri langkah tentatif menuju demokrasi.

Kantor berita Myanmar News Agency melaporkan kerusuhan di kota Mindat pada hari Rabu dan Kamis melibatkan sekitar 100 orang yang menggunakan senjata rakitan untuk menyerang satu kantor polisi dan sekitar 50 orang menargetkan Bank Ekonomi Myanmar.

Dikatakan bahwa pasukan keamanan telah menangkis serangan tersebut tanpa menimbulkan korban.

Satu dokumen yang menyatakan pemberlakuan darurat militer di kota di Negara Bagian Chin, yang berbatasan dengan India, telah diposting di The Global New Light of Myanmar, surat kabar pemerintah.

Reuters tidak dapat secara independen mengonfirmasi laporan media pemerintah tentang situasi di Mindat.

Tapi satu dokumen yang diposting media di sosial oleh media lokal yang mengklaim berasal dari pemerintahan tandingan di daerah Mindat menyatakan deklarasi darurat militer tidak valid.

Dikatakan juga bahwa pertempuran itu dipicu oleh tentara yang melanggar janji untuk membebaskan tujuh warga sipil yang ditahan selama protes baru-baru ini.

Seorang juru bicara Pasukan Pertahanan Chinland, milisi yang baru dibentuk, mengatakan pihaknya berada di balik pertempuran terakhir dan mengonfirmasi keaslian dokumen tersebut.

"Mereka (junta) tidak bisa lagi memerintah kota kecuali di beberapa daerah di mana mereka memiliki pangkalan. Mereka tidak memiliki kendali di daerah pedesaan," kata juru bicara itu, yang menyatakan bahwa satu pejuang dari pasukan itu tewas dan bentrokan terus berlanjut.

Seorang juru bicara junta tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Saat 788 orang tewas dalam penindasan brutal terhadap protes oleh pasukan keamanan, menurut satu kelompok advokasi, beberapa pendukung pemerintah yang digulingkan telah mengupayakan pelatihan militer dengan pemberontak yang telah memerangi militer selama beberapa dekade di daerah perbatasan.

Sumber: BeritaSatu.com